Solaxy 图标

Solaxy实时价格 (SOLAXY)

1 SOLAXY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0002858
$0.0002858$0.0002858
+9.33%1D
USD
Solaxy (SOLAXY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:21:04 (UTC+8)

Solaxy（SOLAXY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0002508
$ 0.0002508$ 0.0002508
24H最低价
$ 0.0002886
$ 0.0002886$ 0.0002886
24H最高价

$ 0.0002508
$ 0.0002508$ 0.0002508

$ 0.0002886
$ 0.0002886$ 0.0002886

$ 0.001838649580592757
$ 0.001838649580592757$ 0.001838649580592757

$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282$ 0.00058806293830282

+0.38%

+9.33%

+5.46%

+5.46%

Solaxy（SOLAXY）当前实时价格为 $ 0.0002858。过去 24 小时内，SOLAXY 的交易价格在 $ 0.0002508$ 0.0002886 之间波动，市场活跃度显著。SOLAXY 的历史最高价为 $ 0.001838649580592757，历史最低价为 $ 0.00058806293830282

从短期表现来看，SOLAXY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.38%，过去 24 小时内变动为 +9.33%，过去 7 天内累计变动为 +5.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Solaxy（SOLAXY）市场信息

No.3412

--
----

$ 387.06K
$ 387.06K$ 387.06K

$ 29.44M
$ 29.44M$ 29.44M

--
----

102,999,999,899
102,999,999,899 102,999,999,899

82,999,999,899
82,999,999,899 82,999,999,899

ETH

Solaxy 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 387.06K。SOLAXY 的流通量为 --，总供应量是 82999999899，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.44M

Solaxy（SOLAXY）价格历史 USD

跟踪 Solaxy 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00002439+9.33%
30天$ -0.0000401-12.31%
60天$ -0.0000269-8.61%
90天$ -0.000533-65.10%
Solaxy 今日价格变化

今天，SOLAXY 记录了 $ +0.00002439 (+9.33%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Solaxy 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0000401 (-12.31%)，显示了该代币在短期内的表现。

Solaxy 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SOLAXY 的变化为 $ -0.0000269 (-8.61%)，从而更广泛地了解其表现。

Solaxy 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000533 (-65.10%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Solaxy（SOLAXY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Solaxy 价格历史页面

什么是Solaxy (SOLAXY)

Solaxy 是一个建构于 Solana 之上的高效能 Layer 2 Rollup，旨在提升交易吞吐量同时保持低成本。它在 zkVM 中于链下执行 Solana 智能合约，并安全地在 Solana Layer 1 完成结算。开发者无需更改程式码即可使用现有的 SVM 工具，实现快速且无缝的部署。

Solaxy在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Solaxy 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SOLAXY 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Solaxy 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Solaxy 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Solaxy 价格预测 (USD)

Solaxy（SOLAXY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Solaxy（SOLAXY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Solaxy 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Solaxy 价格预测

Solaxy（SOLAXY）代币经济

了解 Solaxy（SOLAXY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SOLAXY 代币的完整经济学

如何购买Solaxy (SOLAXY)

正在寻找如何购买 Solaxy？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Solaxy。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SOLAXY 兑换为当地货币

Solaxy资源

要更深入地了解 Solaxy，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Solaxy网站
区块查询

人们还问：关于Solaxy的其他问题

Solaxy（SOLAXY）今日价格是多少？
SOLAXY 实时价格为 0.0002858 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SOLAXY 兑 USD 的价格是多少？
当前 SOLAXY 兑 USD 的价格为 $ 0.0002858。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Solaxy 的市值是多少？
SOLAXY 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SOLAXY 的流通供应量是多少？
SOLAXY 的流通供应量为 -- USD
SOLAXY 的历史最高价（ATH）是多少？
SOLAXY 的历史最高价是 0.001838649580592757 USD
SOLAXY 的历史最低价（ATL）是多少？
SOLAXY 的历史最低价是 0.00058806293830282 USD
SOLAXY 的交易量是多少？
SOLAXY 的 24 小时实时交易量为 $ 387.06K USD
SOLAXY 今年会涨吗？
SOLAXY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SOLAXY 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:21:04 (UTC+8)

Solaxy（SOLAXY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

