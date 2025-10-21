Solaxy（SOLAXY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0002508 - $ 0.0002886
24H最低价 $ 0.0002508
24H最高价 $ 0.0002886
历史最高 $ 0.001838649580592757
最低价 $ 0.00058806293830282
涨跌幅（1H） +0.38%
涨跌幅（1D） +9.33%
漲跌幅（7D） +5.46%

Solaxy（SOLAXY）当前实时价格为 $ 0.0002858。过去 24 小时内，SOLAXY 的交易价格在 $ 0.0002508 至 $ 0.0002886 之间波动，市场活跃度显著。SOLAXY 的历史最高价为 $ 0.001838649580592757，历史最低价为 $ 0.00058806293830282。

从短期表现来看，SOLAXY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.38%，过去 24 小时内变动为 +9.33%，过去 7 天内累计变动为 +5.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Solaxy（SOLAXY）市场信息

排名 No.3412
市值 ----
成交量（24H） $ 387.06K
完全稀释市值 $ 29.44M
流通量 ----
最大供应量 102,999,999,899
总供应量 82,999,999,899
所属公链 ETH

Solaxy 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 387.06K。SOLAXY 的流通量为 --，总供应量是 82999999899，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.44M。