Solaxy 是一个建构于 Solana 之上的高效能 Layer 2 Rollup，旨在提升交易吞吐量同时保持低成本。它在 zkVM 中于链下执行 Solana 智能合约，并安全地在 Solana Layer 1 完成结算。开发者无需更改程式码即可使用现有的 SVM 工具，实现快速且无缝的部署。