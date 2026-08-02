solami 今日价格

solami (SOLAMI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2,33%。当前 SOLAMI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOLAMI。

solami 目前市值在 $ 93 121 排名第 #-，流通供应量为 999,13M SOLAMI。过去 24 小时内，SOLAMI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00483002，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOLAMI 在过去一小时内波动了 +0,72%，过去7 天内波动了 -3,87%。过去一天，总交易量达到 --。

solami（SOLAMI）市场信息

市值 $ 93,12K$ 93,12K $ 93,12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 93,12K$ 93,12K $ 93,12K 流通量 999,13M 999,13M 999,13M 总供应量 999 134 503,510436 999 134 503,510436 999 134 503,510436

solami 的当前市值为 $ 93,12K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLAMI 的流通量为 999,13M，总供应量是 999134503.510436，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 93,12K。