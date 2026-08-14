SN64 今日价格

SN64 (SN64) 今日实时价格为 $ 17.39，过去 24 小时内变化了 0.22%。当前 SN64 兑 USD 的汇率为 $ 17.39 每 SN64。

SN64 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SN64。过去 24 小时内，SN64 的交易价格在 $ 17.09（低点）和 $ 17.43（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SN64 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +4.82%。过去一天，总交易量达到 $ 2.46K。

SN64（SN64）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 2.46K$ 2.46K $ 2.46K 完全稀释市值 $ 36.52B$ 36.52B $ 36.52B 流通量 ---- -- 总供应量 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 所属公链 TAO

SN64 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.46K。SN64 的流通量为 --，总供应量是 2100000064，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.52B。