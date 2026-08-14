Sleepless AI 今日价格

Sleepless AI (SLEEPLESSAI) 今日实时价格为 $ 0.01683，过去 24 小时内变化了 1.69%。当前 SLEEPLESSAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.01683 每 SLEEPLESSAI。

Sleepless AI 目前市值在 $ 9.36M 排名第 #895，流通供应量为 556.31M SLEEPLESSAI。过去 24 小时内，SLEEPLESSAI 的交易价格在 $ 0.0168（低点）和 $ 0.01726（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.3774513979494185，而历史最低价为 $ 0.01698061257757956。

短期表现方面，SLEEPLESSAI 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 -5.51%。过去一天，总交易量达到 $ 54.09K。

Sleepless AI（SLEEPLESSAI）市场信息

排名 No.895 市值 $ 9.36M$ 9.36M $ 9.36M 成交量（24H） $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K 完全稀释市值 $ 16.83M$ 16.83M $ 16.83M 流通量 556.31M 556.31M 556.31M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 55.63% 所属公链 BSC

Sleepless AI 的当前市值为 $ 9.36M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.09K。SLEEPLESSAI 的流通量为 556.31M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.83M。