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Symbiosis 当前实时价格为 0.02098 USD。SIS 市值为 2,034,522.06501241282 USD。追踪Malaysia的 SIS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Symbiosis 当前实时价格为 0.02098 USD。SIS 市值为 2,034,522.06501241282 USD。追踪Malaysia的 SIS 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Symbiosis实时价格 (SIS)

1 SIS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.021
$0.021$0.021
0.00%1D
USD
Symbiosis (SIS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:28:57 (UTC+8)

Symbiosis 今日价格

Symbiosis (SIS) 今日实时价格为 $ 0.02098，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SIS 兑 USD 的汇率为 $ 0.02098 每 SIS。

Symbiosis 目前市值在 $ 2.03M 排名第 #1499，流通供应量为 96.97M SIS。过去 24 小时内，SIS 的交易价格在 $ 0.02083（低点）和 $ 0.02121（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.6100558308510315，而历史最低价为 $ 0.01194286387173575

短期表现方面，SIS 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -4.55%。过去一天，总交易量达到 $ 102.05K

Symbiosis（SIS）市场信息

No.1499

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

$ 102.05K
$ 102.05K$ 102.05K

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

96.97M
96.97M 96.97M

99,489,760
99,489,760 99,489,760

99,489,760.94302
99,489,760.94302 99,489,760.94302

97.47%

ETH

Symbiosis 的当前市值为 $ 2.03M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.05K。SIS 的流通量为 96.97M，总供应量是 99489760.94302，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.09M

Symbiosis 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.02083
$ 0.02083$ 0.02083
24H最低价
$ 0.02121
$ 0.02121$ 0.02121
24H最高价

$ 0.02083
$ 0.02083$ 0.02083

$ 0.02121
$ 0.02121$ 0.02121

$ 5.6100558308510315
$ 5.6100558308510315$ 5.6100558308510315

$ 0.01194286387173575
$ 0.01194286387173575$ 0.01194286387173575

-0.10%

0.00%

-4.55%

-4.55%

Symbiosis（SIS）价格历史 USD

跟踪 Symbiosis 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 00.00%
30天$ -0.0001-0.48%
60天$ -0.00526-20.05%
90天$ -0.00035-1.65%
Symbiosis 今日价格变化

今天，SIS 记录了 $ 0 (0.00%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Symbiosis 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0001 (-0.48%)，显示了该代币在短期内的表现。

Symbiosis 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SIS 的变化为 $ -0.00526 (-20.05%)，从而更广泛地了解其表现。

Symbiosis 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00035 (-1.65%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Symbiosis（SIS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Symbiosis 价格历史页面

Symbiosis 分析

本分析利用人工智能模型评估 Symbiosis 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Symbiosis 的价格？

以下是一些影响Symbiosis (SIS)代币价格的关键因素：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 协议的采用率与总锁仓价值（TVL）
4. 跨链桥的使用情况及由此产生的交易费用
5. 代币的实用功能与质押奖励
6. 合作伙伴公告与集成进展
7. 影响DeFi协议的监管动态
8. 其他跨链解决方案的竞争态势
9. 技术更新与协议优化
10. 供应动态与代币经济结构

为什么人们想知道 Symbiosis 今天的价格？

人们希望了解Symbiosis（SIS）今日的价格，主要有以下几个关键原因：交易决策、投资组合管理、市场择时以及投资分析。当前价格有助于交易者识别入场与离场点，评估盈亏，并有效管控风险。投资者则通过每日价格波动来衡量投资表现，从而在买入、卖出或持有SIS代币时做出更明智的决策。

Symbiosis 的价格预测

Symbiosis（SIS）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，SIS 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Symbiosis (SIS) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Symbiosis 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Symbiosis 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Symbiosis 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 SIS 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Symbiosis

准备好开始使用 Symbiosis 了吗？在 MEXC 购买 SIS 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Symbiosis 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Symbiosis (SIS) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Symbiosis 将立即存入您的钱包。
Symbiosis (SIS) 购买教程

Symbiosis 能做什么？

拥有 Symbiosis 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Symbiosis (SIS) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Symbiosis (SIS)

Symbiosis —— 跨链桥接、兑换与流动性协议，打造无缝衔接的 DeFi 体验。

Symbiosis资源

要更深入地了解 Symbiosis，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Symbiosis网站
区块查询

类别 :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemBridge Governance Tokens

人们还问：关于Symbiosis的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 06:28:57 (UTC+8)

Symbiosis（SIS）重要行业更新

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探索有关 Symbiosis 的更多信息

SISUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 SIS。在 MEXC 上探索 SISUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Symbiosis (SIS) 市场

探索现货和合约市场，查看 Symbiosis 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
SIS/USDT
$0.02098
$0.02098$0.02098
-0.13%
4.86M (USDT)

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$0.4407$0.4407

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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