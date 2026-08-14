Symbiosis 今日价格

Symbiosis (SIS) 今日实时价格为 $ 0.02098，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SIS 兑 USD 的汇率为 $ 0.02098 每 SIS。

Symbiosis 目前市值在 $ 2.03M 排名第 #1499，流通供应量为 96.97M SIS。过去 24 小时内，SIS 的交易价格在 $ 0.02083（低点）和 $ 0.02121（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.6100558308510315，而历史最低价为 $ 0.01194286387173575。

短期表现方面，SIS 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -4.55%。过去一天，总交易量达到 $ 102.05K。

Symbiosis（SIS）市场信息

排名 No.1499 市值 $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M 成交量（24H） $ 102.05K$ 102.05K $ 102.05K 完全稀释市值 $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M 流通量 96.97M 96.97M 96.97M 最大供应量 99,489,760 99,489,760 99,489,760 总供应量 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 流通率 97.47% 所属公链 ETH

Symbiosis 的当前市值为 $ 2.03M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.05K。SIS 的流通量为 96.97M，总供应量是 99489760.94302，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.09M。