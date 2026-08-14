Sentism 今日价格

Sentism (SENTIS) 今日实时价格为 $ 0.21979，过去 24 小时内变化了 0.36%。当前 SENTIS 兑 USD 的汇率为 $ 0.21979 每 SENTIS。

Sentism 目前市值在 $ 43.08M 排名第 #-，流通供应量为 196.00M SENTIS。过去 24 小时内，SENTIS 的交易价格在 $ 0.21653（低点）和 $ 0.22416（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SENTIS 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 +5.18%。过去一天，总交易量达到 $ 35.27K。

Sentism（SENTIS）市场信息

市值 $ 43.08M$ 43.08M $ 43.08M 成交量（24H） $ 35.27K$ 35.27K $ 35.27K 完全稀释市值 $ 219.79M$ 219.79M $ 219.79M 流通量 196.00M 196.00M 196.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 19.60% 所属公链 BSC

Sentism 的当前市值为 $ 43.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 35.27K。SENTIS 的流通量为 196.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 219.79M。