Sapien 正在构建首个去中心化数据铸造厂——一种无需许可的协议，将企业与全球经过验证的专家团队连接起来，以生成高质量的 AI 训练数据。Sapien 拥有来自 100 多个国家的超过 190 万注册用户，已完成超过 1.85 亿个任务，致力于将数据标注从低薪的零工转变为一项可持续的、以声誉为导向的职业。该协议由部署在 Base 上的 ERC-20 资产 $SAPIEN 代币提供支持。