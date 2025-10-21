Sapien（SAPIEN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.12176 $ 0.12176 $ 0.12176 24H最低价 $ 0.13393 $ 0.13393 $ 0.13393 24H最高价 24H最低价 $ 0.12176$ 0.12176 $ 0.12176 24H最高价 $ 0.13393$ 0.13393 $ 0.13393 历史最高 $ 0.3647593155259055$ 0.3647593155259055 $ 0.3647593155259055 最低价 $ 0.051122873927006145$ 0.051122873927006145 $ 0.051122873927006145 涨跌幅（1H） +2.46% 涨跌幅（1D） +0.96% 漲跌幅（7D） +0.94% 漲跌幅（7D） +0.94%

Sapien（SAPIEN）当前实时价格为 $ 0.13192。过去 24 小时内，SAPIEN 的交易价格在 $ 0.12176 至 $ 0.13393 之间波动，市场活跃度显著。SAPIEN 的历史最高价为 $ 0.3647593155259055，历史最低价为 $ 0.051122873927006145。

从短期表现来看，SAPIEN 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.46%，过去 24 小时内变动为 +0.96%，过去 7 天内累计变动为 +0.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sapien（SAPIEN）市场信息

排名 No.699 市值 $ 32.98M$ 32.98M $ 32.98M 成交量（24H） $ 125.48K$ 125.48K $ 125.48K 完全稀释市值 $ 131.92M$ 131.92M $ 131.92M 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.00% 所属公链 BASE

Sapien 的当前市值为 $ 32.98M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 125.48K。SAPIEN 的流通量为 250.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 131.92M。