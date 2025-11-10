ROVR 正在构建未来空间人工智慧（Spatial AI）与智慧交通系统的数据骨干。透过收集多感测器数据——包括 LiDAR、摄影机、IMU、RTK 等——并进行先进的感测器融合，ROVR 提供庞大且高品质的 AI 训练资料集，赋能下一代自动驾驶、机器人以及空间 AI 的应用。任何人都可以透过 ROVR 行动应用程式 无缝参与，开启涵盖自动驾驶、智慧基础设施到即时道路情报的各类应用，同时在去中心化的可持续数据经济中获取奖励。