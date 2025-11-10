ZEROBASE 是一个去中心化的加密基础设施网络，能够利用零知识证明（ZKPs）与可信执行环境（TEEs）来实现可验证的链下运算。它为多种产品提供支援，包括 zkStaking、zkLogin 以及 ProofYield，致力于连接机构级 DeFi、用户隐私与真实世界资产策略之间的桥梁。