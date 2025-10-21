ROVR Network（ROVR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00992 24H最高价 $ 0.01014 历史最高 $ 0.021590040558154902 最低价 $ 0.008280267387340556 涨跌幅（1H） -0.50% 涨跌幅（1D） -0.29% 漲跌幅（7D） -2.62%

ROVR Network（ROVR）当前实时价格为 $ 0.01005。过去 24 小时内，ROVR 的交易价格在 $ 0.00992 至 $ 0.01014 之间波动，市场活跃度显著。ROVR 的历史最高价为 $ 0.021590040558154902，历史最低价为 $ 0.008280267387340556。

从短期表现来看，ROVR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.50%，过去 24 小时内变动为 -0.29%，过去 7 天内累计变动为 -2.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ROVR Network（ROVR）市场信息

排名 No.2056 市值 $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M 成交量（24H） $ 70.54K$ 70.54K $ 70.54K 完全稀释市值 $ 100.50M$ 100.50M $ 100.50M 流通量 127.75M 127.75M 127.75M 最大供应量 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 总供应量 9,999,998,876 9,999,998,876 9,999,998,876 流通率 1.27% 所属公链 SOL

ROVR Network 的当前市值为 $ 1.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 70.54K。ROVR 的流通量为 127.75M，总供应量是 9999998876，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.50M。