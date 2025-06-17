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Resolv实时价格 (RESOLV)

USD

Resolv (RESOLV) 实时价格图表

$0.24709
$0.24709$0.24709
-6.05%(1D)

RESOLV 实时价格数据和信息

今天 Resolv (RESOLV) 的当前价格为 0.24719 USD，当前市值为 $ 38.50M USD。 RESOLV 兑换USD的价格实时更新。
Resolv的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 6.47M USD
- Resolv在一天内的涨跌幅是 -6.05%
- 它的流通供应量是 155.75M USD。

在获取 MEXC 上从 RESOLV兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 RESOLV 价格信息的首选平台。

RESOLV价格表现USD

跟踪 Resolv 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0159116-6.05%
30天$ +0.19719+394.38%
60天$ +0.19719+394.38%
90天$ +0.19719+394.38%
Resolv 今日价格变化

今天，RESOLV 记录了 $ -0.0159116 (-6.05%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Resolv 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.19719 (+394.38%)，显示了该代币在短期内的表现。

Resolv 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，RESOLV 的变化为 $ +0.19719 (+394.38%)，从而更广泛地了解其表现。

Resolv 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.19719 (+394.38%)，从而深入了解了代币的长期走势。

RESOLV价格信息

探索 Resolv 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.24607
$ 0.24607$ 0.24607

$ 0.28575
$ 0.28575$ 0.28575

$ 0.426
$ 0.426$ 0.426

-0.47%

-6.05%

+394.38%

RESOLV市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 38.50M
$ 38.50M$ 38.50M

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

155.75M
155.75M 155.75M

什么是Resolv (RESOLV)

Resolv 是一种提供 USR 的协议，USR 是一种由 ETH 及其衍生品支持的稳定币，具有收益生成和价格稳定性，并由 RLP（一种支持杠杆收益农业的代币化保护层）支持。

Resolv在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Resolv 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 RESOLV 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Resolv 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Resolv 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Resolv价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Resolv、比特币或以太坊。 RESOLV未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Resolv价格预测页面

Resolv价格历史

追踪RESOLV的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估RESOLV的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Resolv价格历史页面

Resolv（RESOLV）代币经济

了解 Resolv（RESOLV）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 RESOLV 代币的完整经济学

如何购买Resolv (RESOLV)

正在寻找如何购买 Resolv？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Resolv。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

RESOLV 兑换为当地货币

1 RESOLV 兑换 VND
6,504.80485
1 RESOLV 兑换 AUD
A$0.3782007
1 RESOLV 兑换 GBP
0.1804487
1 RESOLV 兑换 EUR
0.2125834
1 RESOLV 兑换 USD
$0.24719
1 RESOLV 兑换 MYR
RM1.0480856
1 RESOLV 兑换 TRY
9.739286
1 RESOLV 兑换 JPY
¥35.7659211
1 RESOLV 兑换 RUB
19.4019431
1 RESOLV 兑换 INR
21.3226094
1 RESOLV 兑换 IDR
Rp4,052.2944336
1 RESOLV 兑换 KRW
337.6912028
1 RESOLV 兑换 PHP
14.0379201
1 RESOLV 兑换 EGP
￡E.12.3941066
1 RESOLV 兑换 BRL
R$1.3570731
1 RESOLV 兑换 CAD
C$0.3337065
1 RESOLV 兑换 BDT
30.2165056
1 RESOLV 兑换 NGN
381.463608
1 RESOLV 兑换 UAH
10.2707445
1 RESOLV 兑换 VES
Bs25.21338
1 RESOLV 兑换 PKR
Rs69.9646576
1 RESOLV 兑换 KZT
126.6972345
1 RESOLV 兑换 THB
฿8.0410907
1 RESOLV 兑换 TWD
NT$7.292105
1 RESOLV 兑换 AED
د.إ0.9071873
1 RESOLV 兑换 CHF
Fr0.2002239
1 RESOLV 兑换 HKD
HK$1.9379696
1 RESOLV 兑换 MAD
.د.م2.2519009
1 RESOLV 兑换 MXN
$4.6842505

Resolv资源

要更深入地了解 Resolv，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Resolv网站
区块查询

人们还问：关于Resolv的其他问题

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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1 RESOLV = 0.24719 USD

交易

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