Real Briefly 今日价格

Real Briefly (REALTOKEN) 今日实时价格为 $ 0.00202，过去 24 小时内变化了 0.83%。当前 REALTOKEN 兑 USD 的汇率为 $ 0.00202 每 REALTOKEN。

Real Briefly 目前市值在 $ 1.34M 排名第 #1560，流通供应量为 663.50M REALTOKEN。过去 24 小时内，REALTOKEN 的交易价格在 $ 0.001956（低点）和 $ 0.002294（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.04298055362924102，而历史最低价为 $ 0.00319797264090289。

短期表现方面，REALTOKEN 在过去一小时内波动了 +1.76%，过去7 天内波动了 +23.02%。过去一天，总交易量达到 $ 14.05K。

Real Briefly（REALTOKEN）市场信息

排名 No.1560 市值 $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 成交量（24H） $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K 完全稀释市值 $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M 流通量 663.50M 663.50M 663.50M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 66.34% 所属公链 XRP

Real Briefly 的当前市值为 $ 1.34M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 14.05K。REALTOKEN 的流通量为 663.50M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.02M。