RCADE 当前实时价格为 0.0003123 USD。跟踪 RCADE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RCADE 价格趋势。

RCADE 图标

RCADE实时价格 (RCADE)

1 RCADE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0003123
$0.0003123
+1.85%1D
USD
RCADE (RCADE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:52 (UTC+8)

RCADE（RCADE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0003
$ 0.0003
24H最低价
$ 0.0003291
$ 0.0003291
24H最高价

$ 0.0003
$ 0.0003

$ 0.0003291
$ 0.0003291

--
--

--
--

+2.83%

+1.85%

+20.62%

+20.62%

RCADE（RCADE）当前实时价格为 $ 0.0003123。过去 24 小时内，RCADE 的交易价格在 $ 0.0003$ 0.0003291 之间波动，市场活跃度显著。RCADE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，RCADE 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.83%，过去 24 小时内变动为 +1.85%，过去 7 天内累计变动为 +20.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RCADE（RCADE）市场信息

--
--

$ 76.63K
$ 76.63K

$ 12.49M
$ 12.49M

--
--

40,000,000,000
40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000

ARB

RCADE 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 76.63K。RCADE 的流通量为 --，总供应量是 40000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.49M

RCADE（RCADE）价格历史 USD

跟踪 RCADE 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000005673+1.85%
30天$ -0.0000491-13.59%
60天$ -0.0001103-26.11%
90天$ -0.0002919-48.32%
RCADE 今日价格变化

今天，RCADE 记录了 $ +0.000005673 (+1.85%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

RCADE 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0000491 (-13.59%)，显示了该代币在短期内的表现。

RCADE 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，RCADE 的变化为 $ -0.0001103 (-26.11%)，从而更广泛地了解其表现。

RCADE 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0002919 (-48.32%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 RCADE（RCADE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 RCADE 价格历史页面

什么是RCADE (RCADE)

RCADE 网络是一个去中心化的区块链网络，旨在重新定义媒体、娱乐和游戏。去中心化的基础设施构成了我们生态系统的支柱，而由玩家驱动的 RCADE 节点则是其核心。初始节点部署阶段将提供去中心化的存储功能，确保游戏的可靠性、数据完整性和抗审查性。为了表彰节点运营商的关键作用，他们将获得丰厚的 $RCADE 奖励，以确保其持续的参与度、长久的运营以及生态系统内利益的一致性。准备好为网络赋能吧！

RCADE在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 RCADE 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 RCADE 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 RCADE 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 RCADE 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

RCADE 价格预测 (USD)

RCADE（RCADE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 RCADE（RCADE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 RCADE 的长期和短期价格预测。

现在就查看 RCADE 价格预测

RCADE（RCADE）代币经济

了解 RCADE（RCADE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 RCADE 代币的完整经济学

如何购买RCADE (RCADE)

正在寻找如何购买 RCADE？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买RCADE。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

RCADE 兑换为当地货币

1 RCADE（RCADE） to VND
8.2181745
1 RCADE（RCADE） to AUD
A$0.000474696
1 RCADE（RCADE） to GBP
0.000234225
1 RCADE（RCADE） to EUR
0.000265455
1 RCADE（RCADE） to USD
$0.0003123
1 RCADE（RCADE） to MYR
RM0.001317906
1 RCADE（RCADE） to TRY
0.013119723
1 RCADE（RCADE） to JPY
¥0.0477819
1 RCADE（RCADE） to ARS
ARS$0.464730507
1 RCADE（RCADE） to RUB
0.024849711
1 RCADE（RCADE） to INR
0.027429309
1 RCADE（RCADE） to IDR
Rp5.204997918
1 RCADE（RCADE） to PHP
0.018338256
1 RCADE（RCADE） to EGP
￡E.0.014831127
1 RCADE（RCADE） to BRL
R$0.001680174
1 RCADE（RCADE） to CAD
C$0.000434097
1 RCADE（RCADE） to BDT
0.038219274
1 RCADE（RCADE） to NGN
0.455911155
1 RCADE（RCADE） to COP
$1.210462308
1 RCADE（RCADE） to ZAR
R.0.00537156
1 RCADE（RCADE） to UAH
0.0131166
1 RCADE（RCADE） to TZS
T.Sh.0.773017452
1 RCADE（RCADE） to VES
Bs0.0662076
1 RCADE（RCADE） to CLP
$0.2941866
1 RCADE（RCADE） to PKR
Rs0.088243488
1 RCADE（RCADE） to KZT
0.167992416
1 RCADE（RCADE） to THB
฿0.010193472
1 RCADE（RCADE） to TWD
NT$0.009631332
1 RCADE（RCADE） to AED
د.إ0.001146141
1 RCADE（RCADE） to CHF
Fr0.000246717
1 RCADE（RCADE） to HKD
HK$0.002423448
1 RCADE（RCADE） to AMD
֏0.119379798
1 RCADE（RCADE） to MAD
.د.م0.002876283
1 RCADE（RCADE） to MXN
$0.00574632
1 RCADE（RCADE） to SAR
ريال0.001171125
1 RCADE（RCADE） to ETB
Br0.047700702
1 RCADE（RCADE） to KES
KSh0.040258593
1 RCADE（RCADE） to JOD
د.أ0.0002214207
1 RCADE（RCADE） to PLN
0.001136772
1 RCADE（RCADE） to RON
лв0.001364751
1 RCADE（RCADE） to SEK
kr0.002929374
1 RCADE（RCADE） to BGN
лв0.000524664
1 RCADE（RCADE） to HUF
Ft0.104692329
1 RCADE（RCADE） to CZK
0.006523947
1 RCADE（RCADE） to KWD
د.ك0.0000955638
1 RCADE（RCADE） to ILS
0.001024344
1 RCADE（RCADE） to BOB
Bs0.00215487
1 RCADE（RCADE） to AZN
0.00053091
1 RCADE（RCADE） to TJS
SM0.002907513
1 RCADE（RCADE） to GEL
0.000846333
1 RCADE（RCADE） to AOA
Kz0.285726393
1 RCADE（RCADE） to BHD
.د.ب0.0001174248
1 RCADE（RCADE） to BMD
$0.0003123
1 RCADE（RCADE） to DKK
kr0.002004966
1 RCADE（RCADE） to HNL
L0.008188506
1 RCADE（RCADE） to MUR
0.014215896
1 RCADE（RCADE） to NAD
$0.005405913
1 RCADE（RCADE） to NOK
kr0.003123
1 RCADE（RCADE） to NZD
$0.000540279
1 RCADE（RCADE） to PAB
B/.0.0003123
1 RCADE（RCADE） to PGK
K0.001327275
1 RCADE（RCADE） to QAR
ر.ق0.001136772
1 RCADE（RCADE） to RSD
дин.0.031501701
1 RCADE（RCADE） to UZS
soʻm3.762649737
1 RCADE（RCADE） to ALL
L0.025949007
1 RCADE（RCADE） to ANG
ƒ0.000559017
1 RCADE（RCADE） to AWG
ƒ0.000559017
1 RCADE（RCADE） to BBD
$0.0006246
1 RCADE（RCADE） to BAM
KM0.000524664
1 RCADE（RCADE） to BIF
Fr0.9209727
1 RCADE（RCADE） to BND
$0.000402867
1 RCADE（RCADE） to BSD
$0.0003123
1 RCADE（RCADE） to JMD
$0.050021091
1 RCADE（RCADE） to KHR
1.259271675
1 RCADE（RCADE） to KMF
Fr0.1324152
1 RCADE（RCADE） to LAK
6.789130299
1 RCADE（RCADE） to LKR
රු0.09472059
1 RCADE（RCADE） to MDL
L0.005330961
1 RCADE（RCADE） to MGA
Ar1.413120024
1 RCADE（RCADE） to MOP
P0.002495277
1 RCADE（RCADE） to MVR
0.00477819
1 RCADE（RCADE） to MWK
MK0.54124713
1 RCADE（RCADE） to MZN
MT0.01995597
1 RCADE（RCADE） to NPR
रु0.043793829
1 RCADE（RCADE） to PYG
2.2148316
1 RCADE（RCADE） to RWF
Fr0.4525227
1 RCADE（RCADE） to SBD
$0.002573352
1 RCADE（RCADE） to SCR
0.00434097
1 RCADE（RCADE） to SRD
$0.012407679
1 RCADE（RCADE） to SVC
$0.002726379
1 RCADE（RCADE） to SZL
L0.005405913
1 RCADE（RCADE） to TMT
m0.001096173
1 RCADE（RCADE） to TND
د.ت0.0009159759
1 RCADE（RCADE） to TTD
$0.002117394
1 RCADE（RCADE） to UGX
Sh1.0843056
1 RCADE（RCADE） to XAF
Fr0.1761372
1 RCADE（RCADE） to XCD
$0.00084321
1 RCADE（RCADE） to XOF
Fr0.1761372
1 RCADE（RCADE） to XPF
Fr0.0318546
1 RCADE（RCADE） to BWP
P0.004453398
1 RCADE（RCADE） to BZD
$0.0006246
1 RCADE（RCADE） to CVE
$0.029643516
1 RCADE（RCADE） to DJF
Fr0.0552771
1 RCADE（RCADE） to DOP
$0.0199872
1 RCADE（RCADE） to DZD
د.ج0.040645845
1 RCADE（RCADE） to FJD
$0.000708921
1 RCADE（RCADE） to GNF
Fr2.7154485
1 RCADE（RCADE） to GTQ
Q0.002389095
1 RCADE（RCADE） to GYD
$0.065264454
1 RCADE（RCADE） to ISK
kr0.0381006

RCADE资源

要更深入地了解 RCADE，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方RCADE网站
区块查询

人们还问：关于RCADE的其他问题

RCADE（RCADE）今日价格是多少？
RCADE 实时价格为 0.0003123 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 RCADE 兑 USD 的价格是多少？
当前 RCADE 兑 USD 的价格为 $ 0.0003123。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
RCADE 的市值是多少？
RCADE 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
RCADE 的流通供应量是多少？
RCADE 的流通供应量为 -- USD
RCADE 的历史最高价（ATH）是多少？
RCADE 的历史最高价是 -- USD
RCADE 的历史最低价（ATL）是多少？
RCADE 的历史最低价是 -- USD
RCADE 的交易量是多少？
RCADE 的 24 小时实时交易量为 $ 76.63K USD
RCADE 今年会涨吗？
RCADE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 RCADE 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:52 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

RCADE 兑 USD 计算器

数量

RCADE
RCADE
USD
USD

1 RCADE = 0.0003123 USD

交易 RCADE

RCADE/USDT
$0.0003123
$0.0003123
+1.89%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

