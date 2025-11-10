RCADE 网络是一个去中心化的区块链网络，旨在重新定义媒体、娱乐和游戏。去中心化的基础设施构成了我们生态系统的支柱，而由玩家驱动的 RCADE 节点则是其核心。初始节点部署阶段将提供去中心化的存储功能，确保游戏的可靠性、数据完整性和抗审查性。为了表彰节点运营商的关键作用，他们将获得丰厚的 $RCADE 奖励，以确保其持续的参与度、长久的运营以及生态系统内利益的一致性。准备好为网络赋能吧！