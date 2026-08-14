Railgun 今日价格

Railgun (RAIL) 今日实时价格为 $ 1.4063，过去 24 小时内变化了 0.25%。当前 RAIL 兑 USD 的汇率为 $ 1.4063 每 RAIL。

Railgun 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- RAIL。过去 24 小时内，RAIL 的交易价格在 $ 1.3583（低点）和 $ 1.4123（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，RAIL 在过去一小时内波动了 +0.26%，过去7 天内波动了 -1.63%。过去一天，总交易量达到 $ 57.34K。

Railgun（RAIL）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 57.34K$ 57.34K $ 57.34K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 ETH

Railgun 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.34K。RAIL 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。