PUNKVISM 当前实时价格为 0.00275 USD。跟踪 PVT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PVT 价格趋势。PUNKVISM 当前实时价格为 0.00275 USD。跟踪 PVT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PVT 价格趋势。

更多关于 PVT

PVT 价格信息

PVT 白皮书

PVT 币种官网

PVT 代币经济

PVT 价格预测

PVT 价格历史

PVT 购买指南

PVT 兑换法币计算

PVT 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

PUNKVISM 图标

PUNKVISM实时价格 (PVT)

1 PVT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.002749
$0.002749$0.002749
+1.21%1D
USD
PUNKVISM (PVT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:31 (UTC+8)

PUNKVISM（PVT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.002512
$ 0.002512$ 0.002512
24H最低价
$ 0.002761
$ 0.002761$ 0.002761
24H最高价

$ 0.002512
$ 0.002512$ 0.002512

$ 0.002761
$ 0.002761$ 0.002761

--
----

--
----

+1.14%

+1.21%

+19.66%

+19.66%

PUNKVISM（PVT）当前实时价格为 $ 0.00275。过去 24 小时内，PVT 的交易价格在 $ 0.002512$ 0.002761 之间波动，市场活跃度显著。PVT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，PVT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.14%，过去 24 小时内变动为 +1.21%，过去 7 天内累计变动为 +19.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PUNKVISM（PVT）市场信息

--
----

$ 192.13K
$ 192.13K$ 192.13K

$ 27.50M
$ 27.50M$ 27.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

PUNKVISM 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 192.13K。PVT 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.50M

PUNKVISM（PVT）价格历史 USD

跟踪 PUNKVISM 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00003287+1.21%
30天$ -0.00112-28.95%
60天$ +0.000665+31.89%
90天$ +0.001+57.14%
PUNKVISM 今日价格变化

今天，PVT 记录了 $ +0.00003287 (+1.21%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

PUNKVISM 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00112 (-28.95%)，显示了该代币在短期内的表现。

PUNKVISM 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PVT 的变化为 $ +0.000665 (+31.89%)，从而更广泛地了解其表现。

PUNKVISM 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.001 (+57.14%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 PUNKVISM（PVT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 PUNKVISM 价格历史页面

什么是PUNKVISM (PVT)

Punkvism项目是一个融合了朋克反抗精神和行动主义执行力的社区型Web3平台。Punkvism项目基于Punky Kongz NFT社区，通过融合数字资产和实体资产（RWA）创造新的经济和文化价值。它利用区块链技术连接房地产、娱乐、医疗保健、游戏等各行各业，并通过PVT治理代币构建以社区为中心的去中心化生态系统。

PUNKVISM在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 PUNKVISM 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PVT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 PUNKVISM 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 PUNKVISM 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

PUNKVISM 价格预测 (USD)

PUNKVISM（PVT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 PUNKVISM（PVT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 PUNKVISM 的长期和短期价格预测。

现在就查看 PUNKVISM 价格预测

PUNKVISM（PVT）代币经济

了解 PUNKVISM（PVT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PVT 代币的完整经济学

如何购买PUNKVISM (PVT)

正在寻找如何购买 PUNKVISM？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买PUNKVISM。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PVT 兑换为当地货币

1 PUNKVISM（PVT） to VND
72.36625
1 PUNKVISM（PVT） to AUD
A$0.00418
1 PUNKVISM（PVT） to GBP
0.0020625
1 PUNKVISM（PVT） to EUR
0.0023375
1 PUNKVISM（PVT） to USD
$0.00275
1 PUNKVISM（PVT） to MYR
RM0.011605
1 PUNKVISM（PVT） to TRY
0.1155275
1 PUNKVISM（PVT） to JPY
¥0.42075
1 PUNKVISM（PVT） to ARS
ARS$4.0922475
1 PUNKVISM（PVT） to RUB
0.2188175
1 PUNKVISM（PVT） to INR
0.2415325
1 PUNKVISM（PVT） to IDR
Rp45.833315
1 PUNKVISM（PVT） to PHP
0.16148
1 PUNKVISM（PVT） to EGP
￡E.0.1305975
1 PUNKVISM（PVT） to BRL
R$0.014795
1 PUNKVISM（PVT） to CAD
C$0.0038225
1 PUNKVISM（PVT） to BDT
0.336545
1 PUNKVISM（PVT） to NGN
4.0145875
1 PUNKVISM（PVT） to COP
$10.65889
1 PUNKVISM（PVT） to ZAR
R.0.0473
1 PUNKVISM（PVT） to UAH
0.1155
1 PUNKVISM（PVT） to TZS
T.Sh.6.80691
1 PUNKVISM（PVT） to VES
Bs0.583
1 PUNKVISM（PVT） to CLP
$2.5905
1 PUNKVISM（PVT） to PKR
Rs0.77704
1 PUNKVISM（PVT） to KZT
1.47928
1 PUNKVISM（PVT） to THB
฿0.08976
1 PUNKVISM（PVT） to TWD
NT$0.08481
1 PUNKVISM（PVT） to AED
د.إ0.0100925
1 PUNKVISM（PVT） to CHF
Fr0.0021725
1 PUNKVISM（PVT） to HKD
HK$0.02134
1 PUNKVISM（PVT） to AMD
֏1.051215
1 PUNKVISM（PVT） to MAD
.د.م0.0253275
1 PUNKVISM（PVT） to MXN
$0.0506
1 PUNKVISM（PVT） to SAR
ريال0.0103125
1 PUNKVISM（PVT） to ETB
Br0.420035
1 PUNKVISM（PVT） to KES
KSh0.3545025
1 PUNKVISM（PVT） to JOD
د.أ0.00194975
1 PUNKVISM（PVT） to PLN
0.01001
1 PUNKVISM（PVT） to RON
лв0.0120175
1 PUNKVISM（PVT） to SEK
kr0.025795
1 PUNKVISM（PVT） to BGN
лв0.00462
1 PUNKVISM（PVT） to HUF
Ft0.9218825
1 PUNKVISM（PVT） to CZK
0.0574475
1 PUNKVISM（PVT） to KWD
د.ك0.0008415
1 PUNKVISM（PVT） to ILS
0.00902
1 PUNKVISM（PVT） to BOB
Bs0.018975
1 PUNKVISM（PVT） to AZN
0.004675
1 PUNKVISM（PVT） to TJS
SM0.0256025
1 PUNKVISM（PVT） to GEL
0.0074525
1 PUNKVISM（PVT） to AOA
Kz2.5160025
1 PUNKVISM（PVT） to BHD
.د.ب0.001034
1 PUNKVISM（PVT） to BMD
$0.00275
1 PUNKVISM（PVT） to DKK
kr0.017655
1 PUNKVISM（PVT） to HNL
L0.072105
1 PUNKVISM（PVT） to MUR
0.12518
1 PUNKVISM（PVT） to NAD
$0.0476025
1 PUNKVISM（PVT） to NOK
kr0.0275
1 PUNKVISM（PVT） to NZD
$0.0047575
1 PUNKVISM（PVT） to PAB
B/.0.00275
1 PUNKVISM（PVT） to PGK
K0.0116875
1 PUNKVISM（PVT） to QAR
ر.ق0.01001
1 PUNKVISM（PVT） to RSD
дин.0.2773925
1 PUNKVISM（PVT） to UZS
soʻm33.1325225
1 PUNKVISM（PVT） to ALL
L0.2284975
1 PUNKVISM（PVT） to ANG
ƒ0.0049225
1 PUNKVISM（PVT） to AWG
ƒ0.0049225
1 PUNKVISM（PVT） to BBD
$0.0055
1 PUNKVISM（PVT） to BAM
KM0.00462
1 PUNKVISM（PVT） to BIF
Fr8.10975
1 PUNKVISM（PVT） to BND
$0.0035475
1 PUNKVISM（PVT） to BSD
$0.00275
1 PUNKVISM（PVT） to JMD
$0.4404675
1 PUNKVISM（PVT） to KHR
11.0886875
1 PUNKVISM（PVT） to KMF
Fr1.166
1 PUNKVISM（PVT） to LAK
59.7826075
1 PUNKVISM（PVT） to LKR
රු0.834075
1 PUNKVISM（PVT） to MDL
L0.0469425
1 PUNKVISM（PVT） to MGA
Ar12.44342
1 PUNKVISM（PVT） to MOP
P0.0219725
1 PUNKVISM（PVT） to MVR
0.042075
1 PUNKVISM（PVT） to MWK
MK4.766025
1 PUNKVISM（PVT） to MZN
MT0.175725
1 PUNKVISM（PVT） to NPR
रु0.3856325
1 PUNKVISM（PVT） to PYG
19.503
1 PUNKVISM（PVT） to RWF
Fr3.98475
1 PUNKVISM（PVT） to SBD
$0.02266
1 PUNKVISM（PVT） to SCR
0.038225
1 PUNKVISM（PVT） to SRD
$0.1092575
1 PUNKVISM（PVT） to SVC
$0.0240075
1 PUNKVISM（PVT） to SZL
L0.0476025
1 PUNKVISM（PVT） to TMT
m0.0096525
1 PUNKVISM（PVT） to TND
د.ت0.00806575
1 PUNKVISM（PVT） to TTD
$0.018645
1 PUNKVISM（PVT） to UGX
Sh9.548
1 PUNKVISM（PVT） to XAF
Fr1.551
1 PUNKVISM（PVT） to XCD
$0.007425
1 PUNKVISM（PVT） to XOF
Fr1.551
1 PUNKVISM（PVT） to XPF
Fr0.2805
1 PUNKVISM（PVT） to BWP
P0.039215
1 PUNKVISM（PVT） to BZD
$0.0055
1 PUNKVISM（PVT） to CVE
$0.26103
1 PUNKVISM（PVT） to DJF
Fr0.48675
1 PUNKVISM（PVT） to DOP
$0.176
1 PUNKVISM（PVT） to DZD
د.ج0.3579125
1 PUNKVISM（PVT） to FJD
$0.0062425
1 PUNKVISM（PVT） to GNF
Fr23.91125
1 PUNKVISM（PVT） to GTQ
Q0.0210375
1 PUNKVISM（PVT） to GYD
$0.574695
1 PUNKVISM（PVT） to ISK
kr0.3355

PUNKVISM资源

要更深入地了解 PUNKVISM，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方PUNKVISM网站
区块查询

人们还问：关于PUNKVISM的其他问题

PUNKVISM（PVT）今日价格是多少？
PVT 实时价格为 0.00275 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PVT 兑 USD 的价格是多少？
当前 PVT 兑 USD 的价格为 $ 0.00275。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
PUNKVISM 的市值是多少？
PVT 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PVT 的流通供应量是多少？
PVT 的流通供应量为 -- USD
PVT 的历史最高价（ATH）是多少？
PVT 的历史最高价是 -- USD
PVT 的历史最低价（ATL）是多少？
PVT 的历史最低价是 -- USD
PVT 的交易量是多少？
PVT 的 24 小时实时交易量为 $ 192.13K USD
PVT 今年会涨吗？
PVT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PVT 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:31 (UTC+8)

PUNKVISM（PVT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PVT 兑 USD 计算器

数量

PVT
PVT
USD
USD

1 PVT = 0.00275 USD

交易 PVT

PVT/USDT
$0.002749
$0.002749$0.002749
+1.21%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,539.77
$114,539.77$114,539.77

+0.74%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,155.18
$4,155.18$4,155.18

+1.96%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03846
$0.03846$0.03846

-3.60%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4644
$5.4644$5.4644

-12.43%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.69
$199.69$199.69

+0.06%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,155.18
$4,155.18$4,155.18

+1.96%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,539.77
$114,539.77$114,539.77

+0.74%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.69
$199.69$199.69

+0.06%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6451
$2.6451$2.6451

+0.17%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20456
$0.20456$0.20456

+0.74%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0165
$0.0165$0.0165

-72.50%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000099
$0.000000000000099$0.000000000000099

+35.61%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015733
$0.000000000000000000015733$0.000000000000000000015733

+1,994.94%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000013
$0.000000000000013$0.000000000000013

+160.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003191
$0.0003191$0.0003191

+60.11%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000088
$0.0000000000000000000088$0.0000000000000000000088

+54.38%