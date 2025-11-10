Punkvism项目是一个融合了朋克反抗精神和行动主义执行力的社区型Web3平台。Punkvism项目基于Punky Kongz NFT社区，通过融合数字资产和实体资产（RWA）创造新的经济和文化价值。它利用区块链技术连接房地产、娱乐、医疗保健、游戏等各行各业，并通过PVT治理代币构建以社区为中心的去中心化生态系统。