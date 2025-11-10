Succinct Network 是一个去中心化的协议，用于对全球软件进行证明。该网络协调一组分布式证明者，他们通过一种名为“证明竞赛”的新型激励机制生成零知识证明，从而创建世界上最高效、最强大的证明集群。Succinct Network 引入了与 SP1 联合设计的全球分布式证明集群的理念，并由一种名为“证明竞赛”的竞争性拍卖机制提供支持，旨在显著扩展全球的证明能力。