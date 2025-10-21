Succinct（PROVE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.8608 $ 0.8608 $ 0.8608 24H最低价 $ 0.9033 $ 0.9033 $ 0.9033 24H最高价 24H最低价 $ 0.8608$ 0.8608 $ 0.8608 24H最高价 $ 0.9033$ 0.9033 $ 0.9033 历史最高 $ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572 $ 1.7260015460023572 最低价 $ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206 $ 0.4184223922367206 涨跌幅（1H） +0.42% 涨跌幅（1D） +0.01% 漲跌幅（7D） +9.32% 漲跌幅（7D） +9.32%

Succinct（PROVE）当前实时价格为 $ 0.8779。过去 24 小时内，PROVE 的交易价格在 $ 0.8608 至 $ 0.9033 之间波动，市场活跃度显著。PROVE 的历史最高价为 $ 1.7260015460023572，历史最低价为 $ 0.4184223922367206。

从短期表现来看，PROVE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.42%，过去 24 小时内变动为 +0.01%，过去 7 天内累计变动为 +9.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Succinct（PROVE）市场信息

排名 No.200 市值 $ 171.19M$ 171.19M $ 171.19M 成交量（24H） $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 完全稀释市值 $ 877.90M$ 877.90M $ 877.90M 流通量 195.00M 195.00M 195.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 19.50% 所属公链 ETH

Succinct 的当前市值为 $ 171.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.20M。PROVE 的流通量为 195.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 877.90M。