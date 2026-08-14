Piggycell 今日价格

Piggycell (PIGGY) 今日实时价格为 $ 0.0165，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 PIGGY 兑 USD 的汇率为 $ 0.0165 每 PIGGY。

Piggycell 目前市值在 $ 700.21K 排名第 #1621，流通供应量为 42.44M PIGGY。过去 24 小时内，PIGGY 的交易价格在 $ 0.01615（低点）和 $ 0.01651（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.674398453610998，而历史最低价为 $ 0.00762613039746082。

短期表现方面，PIGGY 在过去一小时内波动了 +0.06%，过去7 天内波动了 -4.24%。过去一天，总交易量达到 $ 19.89K。

Piggycell（PIGGY）市场信息

排名 No.1621 市值 $ 700.21K$ 700.21K $ 700.21K 成交量（24H） $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K 完全稀释市值 $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M 流通量 42.44M 42.44M 42.44M 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 42.43% 所属公链 BSC

Piggycell 的当前市值为 $ 700.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.89K。PIGGY 的流通量为 42.44M，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.65M。