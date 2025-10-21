PHT Stablecoin（PHT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01695 $ 0.01695 $ 0.01695 24H最低价 $ 0.01708 $ 0.01708 $ 0.01708 24H最高价 24H最低价 $ 0.01695$ 0.01695 $ 0.01695 24H最高价 $ 0.01708$ 0.01708 $ 0.01708 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -1.80% 漲跌幅（7D） -1.80%

PHT Stablecoin（PHT）当前实时价格为 $ 0.01695。过去 24 小时内，PHT 的交易价格在 $ 0.01695 至 $ 0.01708 之间波动，市场活跃度显著。PHT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，PHT 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -1.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PHT Stablecoin（PHT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 5.09K$ 5.09K $ 5.09K 完全稀释市值 $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M 流通量 ---- -- 总供应量 287,850,000 287,850,000 287,850,000 所属公链 MATIC

PHT Stablecoin 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.09K。PHT 的流通量为 --，总供应量是 287850000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.88M。