PHILCOIN（PHL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01657 24H最高价 $ 0.01696 历史最高 $ 0.9330571942012122 最低价 $ 0.000828659014263877 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -1.35% 漲跌幅（7D） +30.12%

PHILCOIN（PHL）当前实时价格为 $ 0.01663。过去 24 小时内，PHL 的交易价格在 $ 0.01657 至 $ 0.01696 之间波动，市场活跃度显著。PHL 的历史最高价为 $ 0.9330571942012122，历史最低价为 $ 0.000828659014263877。

从短期表现来看，PHL 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -1.35%，过去 7 天内累计变动为 +30.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PHILCOIN（PHL）市场信息

排名 No.3901 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 136.10K$ 136.10K $ 136.10K 完全稀释市值 $ 83.15M$ 83.15M $ 83.15M 流通量 0.00 0.00 0.00 总供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 所属公链 MATIC

PHILCOIN 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 136.10K。PHL 的流通量为 0.00，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.15M。