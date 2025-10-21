PHILCOIN 当前实时价格为 0.01663 USD。跟踪 PHL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PHL 价格趋势。PHILCOIN 当前实时价格为 0.01663 USD。跟踪 PHL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PHL 价格趋势。

PHILCOIN 图标

PHILCOIN实时价格 (PHL)

1 PHL 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01663
-1.36%1D
USD
PHILCOIN (PHL) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:16:30 (UTC+8)

PHILCOIN（PHL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01657
24H最低价
$ 0.01696
24H最高价

$ 0.01657
$ 0.01696
$ 0.9330571942012122
$ 0.000828659014263877
0.00%

-1.35%

+30.12%

+30.12%

PHILCOIN（PHL）当前实时价格为 $ 0.01663。过去 24 小时内，PHL 的交易价格在 $ 0.01657$ 0.01696 之间波动，市场活跃度显著。PHL 的历史最高价为 $ 0.9330571942012122，历史最低价为 $ 0.000828659014263877

从短期表现来看，PHL 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -1.35%，过去 7 天内累计变动为 +30.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PHILCOIN（PHL）市场信息

No.3901

$ 0.00
$ 136.10K
$ 83.15M
0.00
5,000,000,000
MATIC

PHILCOIN 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 136.10K。PHL 的流通量为 0.00，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.15M

PHILCOIN（PHL）价格历史 USD

跟踪 PHILCOIN 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0002293-1.35%
30天$ +0.00639+62.40%
60天$ +0.01163+232.60%
90天$ +0.01163+232.60%
PHILCOIN 今日价格变化

今天，PHL 记录了 $ -0.0002293 (-1.35%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

PHILCOIN 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00639 (+62.40%)，显示了该代币在短期内的表现。

PHILCOIN 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PHL 的变化为 $ +0.01163 (+232.60%)，从而更广泛地了解其表现。

PHILCOIN 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.01163 (+232.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 PHILCOIN（PHL）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 PHILCOIN 价格历史页面

什么是PHILCOIN (PHL)

Philcoin 是全球首个改变捐赠方式的慈善代币。秉持着每个人都应该拥有给予和接受的力量这一信念，Philcoin 是 PhilSocial 生态系统中的 Get2Give 奖励代币：用户通过推荐、交易和平台参与获得奖励，并通过回馈经过验证的公益事业来解锁这些奖励。

PHILCOIN在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 PHILCOIN 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PHL 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 PHILCOIN 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 PHILCOIN 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

PHILCOIN 价格预测 (USD)

PHILCOIN（PHL）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 PHILCOIN（PHL）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 PHILCOIN 的长期和短期价格预测。

现在就查看 PHILCOIN 价格预测

PHILCOIN（PHL）代币经济

了解 PHILCOIN（PHL）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PHL 代币的完整经济学

如何购买PHILCOIN (PHL)

正在寻找如何购买 PHILCOIN？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买PHILCOIN。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PHL 兑换为当地货币

1 PHILCOIN（PHL） to VND
437.61845
1 PHILCOIN（PHL） to AUD
A$0.0254439
1 PHILCOIN（PHL） to GBP
0.0124725
1 PHILCOIN（PHL） to EUR
0.0143018
1 PHILCOIN（PHL） to USD
$0.01663
1 PHILCOIN（PHL） to MYR
RM0.0701786
1 PHILCOIN（PHL） to TRY
0.6986263
1 PHILCOIN（PHL） to JPY
¥2.54439
1 PHILCOIN（PHL） to ARS
ARS$24.6370124
1 PHILCOIN（PHL） to RUB
1.3422073
1 PHILCOIN（PHL） to INR
1.4606129
1 PHILCOIN（PHL） to IDR
Rp277.1665558
1 PHILCOIN（PHL） to PHP
0.9765136
1 PHILCOIN（PHL） to EGP
￡E.0.7900913
1 PHILCOIN（PHL） to BRL
R$0.0894694
1 PHILCOIN（PHL） to CAD
C$0.0231157
1 PHILCOIN（PHL） to BDT
2.0346805
1 PHILCOIN（PHL） to NGN
24.2418836
1 PHILCOIN（PHL） to COP
$64.4572148
1 PHILCOIN（PHL） to ZAR
R.0.286036
1 PHILCOIN（PHL） to UAH
0.6982937
1 PHILCOIN（PHL） to TZS
T.Sh.41.0616319
1 PHILCOIN（PHL） to VES
Bs3.52556
1 PHILCOIN（PHL） to CLP
$15.68209
1 PHILCOIN（PHL） to PKR
Rs4.7042944
1 PHILCOIN（PHL） to KZT
8.9407869
1 PHILCOIN（PHL） to THB
฿0.5428032
1 PHILCOIN（PHL） to TWD
NT$0.5128692
1 PHILCOIN（PHL） to AED
د.إ0.0610321
1 PHILCOIN（PHL） to CHF
Fr0.0131377
1 PHILCOIN（PHL） to HKD
HK$0.1290488
1 PHILCOIN（PHL） to AMD
֏6.3521611
1 PHILCOIN（PHL） to MAD
.د.م0.1531623
1 PHILCOIN（PHL） to MXN
$0.305992
1 PHILCOIN（PHL） to SAR
ريال0.0621962
1 PHILCOIN（PHL） to ETB
Br2.5418955
1 PHILCOIN（PHL） to KES
KSh2.1417777
1 PHILCOIN（PHL） to JOD
د.أ0.01179067
1 PHILCOIN（PHL） to PLN
0.0605332
1 PHILCOIN（PHL） to RON
лв0.0726731
1 PHILCOIN（PHL） to SEK
kr0.1561557
1 PHILCOIN（PHL） to BGN
лв0.0279384
1 PHILCOIN（PHL） to HUF
Ft5.5785335
1 PHILCOIN（PHL） to CZK
0.347567
1 PHILCOIN（PHL） to KWD
د.ك0.00508878
1 PHILCOIN（PHL） to ILS
0.0545464
1 PHILCOIN（PHL） to BOB
Bs0.1145807
1 PHILCOIN（PHL） to AZN
0.028271
1 PHILCOIN（PHL） to TJS
SM0.1548253
1 PHILCOIN（PHL） to GEL
0.0450673
1 PHILCOIN（PHL） to AOA
Kz15.2149533
1 PHILCOIN（PHL） to BHD
.د.ب0.00625288
1 PHILCOIN（PHL） to BMD
$0.01663
1 PHILCOIN（PHL） to DKK
kr0.1067646
1 PHILCOIN（PHL） to HNL
L0.4362049
1 PHILCOIN（PHL） to MUR
0.7569976
1 PHILCOIN（PHL） to NAD
$0.2880316
1 PHILCOIN（PHL） to NOK
kr0.1663
1 PHILCOIN（PHL） to NZD
$0.0287699
1 PHILCOIN（PHL） to PAB
B/.0.01663
1 PHILCOIN（PHL） to PGK
K0.0708438
1 PHILCOIN（PHL） to QAR
ر.ق0.0605332
1 PHILCOIN（PHL） to RSD
дин.1.6764703
1 PHILCOIN（PHL） to UZS
soʻm200.3613997
1 PHILCOIN（PHL） to ALL
L1.3817867
1 PHILCOIN（PHL） to ANG
ƒ0.0297677
1 PHILCOIN（PHL） to AWG
ƒ0.0297677
1 PHILCOIN（PHL） to BBD
$0.03326
1 PHILCOIN（PHL） to BAM
KM0.0279384
1 PHILCOIN（PHL） to BIF
Fr48.90883
1 PHILCOIN（PHL） to BND
$0.0214527
1 PHILCOIN（PHL） to BSD
$0.01663
1 PHILCOIN（PHL） to JMD
$2.6627956
1 PHILCOIN（PHL） to KHR
66.7870778
1 PHILCOIN（PHL） to KMF
Fr7.05112
1 PHILCOIN（PHL） to LAK
361.5217319
1 PHILCOIN（PHL） to LKR
රු5.0423823
1 PHILCOIN（PHL） to MDL
L0.2842067
1 PHILCOIN（PHL） to MGA
Ar74.909835
1 PHILCOIN（PHL） to MOP
P0.1328737
1 PHILCOIN（PHL） to MVR
0.254439
1 PHILCOIN（PHL） to MWK
MK28.771563
1 PHILCOIN（PHL） to MZN
MT1.062657
1 PHILCOIN（PHL） to NPR
रु2.3313597
1 PHILCOIN（PHL） to PYG
117.10846
1 PHILCOIN（PHL） to RWF
Fr24.09687
1 PHILCOIN（PHL） to SBD
$0.1370312
1 PHILCOIN（PHL） to SCR
0.2304918
1 PHILCOIN（PHL） to SRD
$0.6607099
1 PHILCOIN（PHL） to SVC
$0.1451799
1 PHILCOIN（PHL） to SZL
L0.2880316
1 PHILCOIN（PHL） to TMT
m0.0583713
1 PHILCOIN（PHL） to TND
د.ت0.04879242
1 PHILCOIN（PHL） to TTD
$0.1125851
1 PHILCOIN（PHL） to UGX
Sh57.73936
1 PHILCOIN（PHL） to XAF
Fr9.37932
1 PHILCOIN（PHL） to XCD
$0.044901
1 PHILCOIN（PHL） to XOF
Fr9.37932
1 PHILCOIN（PHL） to XPF
Fr1.69626
1 PHILCOIN（PHL） to BWP
P0.2369775
1 PHILCOIN（PHL） to BZD
$0.03326
1 PHILCOIN（PHL） to CVE
$1.5766903
1 PHILCOIN（PHL） to DJF
Fr2.94351
1 PHILCOIN（PHL） to DOP
$1.0638211
1 PHILCOIN（PHL） to DZD
د.ج2.1642282
1 PHILCOIN（PHL） to FJD
$0.0377501
1 PHILCOIN（PHL） to GNF
Fr144.59785
1 PHILCOIN（PHL） to GTQ
Q0.1270532
1 PHILCOIN（PHL） to GYD
$3.4738407
1 PHILCOIN（PHL） to ISK
kr2.02886

PHILCOIN资源

要更深入地了解 PHILCOIN，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方PHILCOIN网站
区块查询

人们还问：关于PHILCOIN的其他问题

PHILCOIN（PHL）今日价格是多少？
PHL 实时价格为 0.01663 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PHL 兑 USD 的价格是多少？
当前 PHL 兑 USD 的价格为 $ 0.01663。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
PHILCOIN 的市值是多少？
PHL 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PHL 的流通供应量是多少？
PHL 的流通供应量为 0.00 USD
PHL 的历史最高价（ATH）是多少？
PHL 的历史最高价是 0.9330571942012122 USD
PHL 的历史最低价（ATL）是多少？
PHL 的历史最低价是 0.000828659014263877 USD
PHL 的交易量是多少？
PHL 的 24 小时实时交易量为 $ 136.10K USD
PHL 今年会涨吗？
PHL 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PHL 价格预测 获取更深入的分析。
PHILCOIN（PHL）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

