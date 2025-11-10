Philcoin 是全球首个改变捐赠方式的慈善代币。秉持着每个人都应该拥有给予和接受的力量这一信念，Philcoin 是 PhilSocial 生态系统中的 Get2Give 奖励代币：用户通过推荐、交易和平台参与获得奖励，并通过回馈经过验证的公益事业来解锁这些奖励。