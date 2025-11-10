Overlay 正在构建首个去中心化数据衍生品协议。这使得现实世界的指标——从 ETH 销毁到 Twitch 数据、CS2 皮肤、气温，甚至成人内容趋势——都可以在链上进行交易，且无需交易对手。Overlay 采用基于 $OVL 代币构建的动态铸币/销毁模型，实现无交易对手交易，从而消除了过去类似产品类别所需的双边流动性限制。该模型解决了困扰长尾资产和异质市场的流动性问题。