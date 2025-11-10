Anoma 是一个去中心化的操作系统，为所有 Web3 提供统一的应用层。借助 Anoma，开发者可以编写一个跨任何链运行的应用程序。Anoma 将开发者从复杂的基础设施中解放出来，让他们能够专注于真正重要的事情：构建人们喜爱的应用程序和体验。它引入了下一代以意图为中心的架构，并针对应用程序开发和用户体验进行了优化，为 Web3 提供支持，使其能够构建一个丰富的应用程序生态系统，最终能够与 Web2 的功能和体验相媲美。