Overlay Protocol（OVL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.08233 24H最高价 $ 0.09549 历史最高 $ 0.7841389069548613 最低价 $ 0.10678946055291266 涨跌幅（1H） -0.04% 涨跌幅（1D） +1.99% 漲跌幅（7D） -0.96%

Overlay Protocol（OVL）当前实时价格为 $ 0.0937。过去 24 小时内，OVL 的交易价格在 $ 0.08233 至 $ 0.09549 之间波动，市场活跃度显著。OVL 的历史最高价为 $ 0.7841389069548613，历史最低价为 $ 0.10678946055291266。

从短期表现来看，OVL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.04%，过去 24 小时内变动为 +1.99%，过去 7 天内累计变动为 -0.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Overlay Protocol（OVL）市场信息

排名 No.2042 市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K 完全稀释市值 $ 9.37M$ 9.37M $ 9.37M 流通量 10.91M 10.91M 10.91M 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 流通率 10.91% 所属公链 BSC

Overlay Protocol 的当前市值为 $ 1.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.74K。OVL 的流通量为 10.91M，总供应量是 88871915.39447941，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.37M。