OpenPad AI（OPAD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.001488 $ 0.001488 $ 0.001488 24H最低价 $ 0.001521 $ 0.001521 $ 0.001521 24H最高价 24H最低价 $ 0.001488$ 0.001488 $ 0.001488 24H最高价 $ 0.001521$ 0.001521 $ 0.001521 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.40% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -0.27% 漲跌幅（7D） -0.27%

OpenPad AI（OPAD）当前实时价格为 $ 0.001498。过去 24 小时内，OPAD 的交易价格在 $ 0.001488 至 $ 0.001521 之间波动，市场活跃度显著。OPAD 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，OPAD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.40%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -0.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OpenPad AI（OPAD）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K 完全稀释市值 $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

OpenPad AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.65K。OPAD 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.50M。