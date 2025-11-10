OPENPAD AI 是一个垂直化的去中心化人工智能 (deAI) 堆栈，旨在赋能下一代自主应用程序和超级 dApp。我们的平台集成了各种关键组件，旨在构建高性能、高性价比的 AI 驱动的去中心化创新平台。