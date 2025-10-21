NVIDIA xStock（NVDAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 185.64 $ 185.64 $ 185.64 24H最低价 $ 189 $ 189 $ 189 24H最高价 24H最低价 $ 185.64$ 185.64 $ 185.64 24H最高价 $ 189$ 189 $ 189 历史最高 $ 195.70857372868676$ 195.70857372868676 $ 195.70857372868676 最低价 $ 150.17117069595338$ 150.17117069595338 $ 150.17117069595338 涨跌幅（1H） +0.23% 涨跌幅（1D） +0.30% 漲跌幅（7D） -2.12% 漲跌幅（7D） -2.12%

NVIDIA xStock（NVDAX）当前实时价格为 $ 187.09。过去 24 小时内，NVDAX 的交易价格在 $ 185.64 至 $ 189 之间波动，市场活跃度显著。NVDAX 的历史最高价为 $ 195.70857372868676，历史最低价为 $ 150.17117069595338。

从短期表现来看，NVDAX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.23%，过去 24 小时内变动为 +0.30%，过去 7 天内累计变动为 -2.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NVIDIA xStock（NVDAX）市场信息

排名 No.937 市值 $ 16.85M$ 16.85M $ 16.85M 成交量（24H） $ 60.14K$ 60.14K $ 60.14K 完全稀释市值 $ 16.85M$ 16.85M $ 16.85M 流通量 90.05K 90.05K 90.05K 最大供应量 ---- -- 总供应量 90,053.84921158 90,053.84921158 90,053.84921158 所属公链 SOL

NVIDIA xStock 的当前市值为 $ 16.85M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.14K。NVDAX 的流通量为 90.05K，总供应量是 90053.84921158，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.85M。