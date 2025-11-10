NVIDIA xStock (NVDAx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪证书。 NVDAx 追踪 NVIDIA Corp（标的）的价格。 NVDAx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 NVIDIA Corp 股价追踪管道，同时保留区块链技术的优势。