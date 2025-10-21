Netflix（NFLXON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1,091.24 24H最高价 $ 1,123.34 历史最高 $ 1,265.3897261967002 最低价 $ 1,093.4494838778587 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +2.76% 漲跌幅（7D） -7.34%

Netflix（NFLXON）当前实时价格为 $ 1,122.89。过去 24 小时内，NFLXON 的交易价格在 $ 1,091.24 至 $ 1,123.34 之间波动，市场活跃度显著。NFLXON 的历史最高价为 $ 1,265.3897261967002，历史最低价为 $ 1,093.4494838778587。

从短期表现来看，NFLXON 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.76%，过去 7 天内累计变动为 -7.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Netflix（NFLXON）市场信息

排名 No.2188 市值 $ 1.03M 成交量（24H） $ 57.62K 完全稀释市值 $ 1.03M 流通量 916.23 总供应量 916.22536683 所属公链 ETH

Netflix 的当前市值为 $ 1.03M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.62K。NFLXON 的流通量为 916.23，总供应量是 916.22536683，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.03M。