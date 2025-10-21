NetX（NETX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.7481 24H最高价 $ 0.8546 历史最高 $ 1.9687184275031666 最低价 $ 0.8106785229017937 涨跌幅（1H） -1.06% 涨跌幅（1D） -1.72% 漲跌幅（7D） -13.78%

NetX（NETX）当前实时价格为 $ 0.8172。过去 24 小时内，NETX 的交易价格在 $ 0.7481 至 $ 0.8546 之间波动，市场活跃度显著。NETX 的历史最高价为 $ 1.9687184275031666，历史最低价为 $ 0.8106785229017937。

从短期表现来看，NETX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.06%，过去 24 小时内变动为 -1.72%，过去 7 天内累计变动为 -13.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NetX（NETX）市场信息

排名 No.1014 市值 $ 13.06M 成交量（24H） $ 263.45K 完全稀释市值 $ 16.34M 流通量 15.98M 最大供应量 20,000,000 总供应量 20,000,000 流通率 79.89% 所属公链 BSC

NetX 的当前市值为 $ 13.06M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 263.45K。NETX 的流通量为 15.98M，总供应量是 20000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.34M。