NetX 当前实时价格为 0.8172 USD。跟踪 NETX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NETX 价格趋势。

NetX 图标

NetX实时价格 (NETX)

1 NETX 兑换为 USD 的实时价格：

$0.817
$0.817$0.817
-1.72%1D
USD
NetX (NETX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:12:29 (UTC+8)

NetX（NETX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.7481
$ 0.7481$ 0.7481
24H最低价
$ 0.8546
$ 0.8546$ 0.8546
24H最高价

$ 0.7481
$ 0.7481$ 0.7481

$ 0.8546
$ 0.8546$ 0.8546

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.8106785229017937
$ 0.8106785229017937$ 0.8106785229017937

-1.06%

-1.72%

-13.78%

-13.78%

NetX（NETX）当前实时价格为 $ 0.8172。过去 24 小时内，NETX 的交易价格在 $ 0.7481$ 0.8546 之间波动，市场活跃度显著。NETX 的历史最高价为 $ 1.9687184275031666，历史最低价为 $ 0.8106785229017937

从短期表现来看，NETX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.06%，过去 24 小时内变动为 -1.72%，过去 7 天内累计变动为 -13.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NetX（NETX）市场信息

No.1014

$ 13.06M
$ 13.06M$ 13.06M

$ 263.45K
$ 263.45K$ 263.45K

$ 16.34M
$ 16.34M$ 16.34M

15.98M
15.98M 15.98M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

79.89%

BSC

NetX 的当前市值为 $ 13.06M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 263.45K。NETX 的流通量为 15.98M，总供应量是 20000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.34M

NetX（NETX）价格历史 USD

跟踪 NetX 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.014298-1.72%
30天$ -0.2748-25.17%
60天$ +0.3172+63.44%
90天$ +0.3172+63.44%
NetX 今日价格变化

今天，NETX 记录了 $ -0.014298 (-1.72%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

NetX 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.2748 (-25.17%)，显示了该代币在短期内的表现。

NetX 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，NETX 的变化为 $ +0.3172 (+63.44%)，从而更广泛地了解其表现。

NetX 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.3172 (+63.44%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 NetX（NETX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 NetX 价格历史页面

什么是NetX (NETX)

NetX: RWA驱动的AI 经济网络, 连接区块链与现实世界价值 NetX是新一代区块链生态，基于可信计算与 Layer-1 安全网络，构建模块化的经济基础设施。通过 AI + MCP协议，为dApp与金融活动提供智能化支持。 在 NetX 生态中，所有项目都能使用由现实世界资产（RWA）支持的代币进行支付与结算，涵盖受监管的稳定币、金融工具的代币化版本及实物资产。NetX正在实现 链上与现实经济的无缝连接，推动 Web3 与全球价值网络的融合。

NetX在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 NetX 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 NETX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 NetX 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 NetX 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

NetX 价格预测 (USD)

NetX（NETX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 NetX（NETX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 NetX 的长期和短期价格预测。

现在就查看 NetX 价格预测

NetX（NETX）代币经济

了解 NetX（NETX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NETX 代币的完整经济学

如何购买NetX (NETX)

正在寻找如何购买 NetX？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买NetX。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

NETX 兑换为当地货币

1 NetX（NETX） to VND
21,504.618
1 NetX（NETX） to AUD
A$1.250316
1 NetX（NETX） to GBP
0.6129
1 NetX（NETX） to EUR
0.702792
1 NetX（NETX） to USD
$0.8172
1 NetX（NETX） to MYR
RM3.448584
1 NetX（NETX） to TRY
34.330572
1 NetX（NETX） to JPY
¥125.0316
1 NetX（NETX） to ARS
ARS$1,210.665456
1 NetX（NETX） to RUB
65.956212
1 NetX（NETX） to INR
71.774676
1 NetX（NETX） to IDR
Rp13,619.994552
1 NetX（NETX） to PHP
47.985984
1 NetX（NETX） to EGP
￡E.38.825172
1 NetX（NETX） to BRL
R$4.396536
1 NetX（NETX） to CAD
C$1.135908
1 NetX（NETX） to BDT
99.98442
1 NetX（NETX） to NGN
1,191.248784
1 NetX（NETX） to COP
$3,167.434512
1 NetX（NETX） to ZAR
R.14.05584
1 NetX（NETX） to UAH
34.314228
1 NetX（NETX） to TZS
T.Sh.2,017.773036
1 NetX（NETX） to VES
Bs173.2464
1 NetX（NETX） to CLP
$770.6196
1 NetX（NETX） to PKR
Rs231.169536
1 NetX（NETX） to KZT
439.351236
1 NetX（NETX） to THB
฿26.673408
1 NetX（NETX） to TWD
NT$25.202448
1 NetX（NETX） to AED
د.إ2.999124
1 NetX（NETX） to CHF
Fr0.645588
1 NetX（NETX） to HKD
HK$6.341472
1 NetX（NETX） to AMD
֏312.145884
1 NetX（NETX） to MAD
.د.م7.526412
1 NetX（NETX） to MXN
$15.03648
1 NetX（NETX） to SAR
ريال3.056328
1 NetX（NETX） to ETB
Br124.90902
1 NetX（NETX） to KES
KSh105.247188
1 NetX（NETX） to JOD
د.أ0.5793948
1 NetX（NETX） to PLN
2.974608
1 NetX（NETX） to RON
лв3.571164
1 NetX（NETX） to SEK
kr7.673508
1 NetX（NETX） to BGN
лв1.372896
1 NetX（NETX） to HUF
Ft274.12974
1 NetX（NETX） to CZK
17.07948
1 NetX（NETX） to KWD
د.ك0.2500632
1 NetX（NETX） to ILS
2.680416
1 NetX（NETX） to BOB
Bs5.630508
1 NetX（NETX） to AZN
1.38924
1 NetX（NETX） to TJS
SM7.608132
1 NetX（NETX） to GEL
2.214612
1 NetX（NETX） to AOA
Kz747.664452
1 NetX（NETX） to BHD
.د.ب0.3072672
1 NetX（NETX） to BMD
$0.8172
1 NetX（NETX） to DKK
kr5.246424
1 NetX（NETX） to HNL
L21.435156
1 NetX（NETX） to MUR
37.198944
1 NetX（NETX） to NAD
$14.153904
1 NetX（NETX） to NOK
kr8.172
1 NetX（NETX） to NZD
$1.413756
1 NetX（NETX） to PAB
B/.0.8172
1 NetX（NETX） to PGK
K3.481272
1 NetX（NETX） to QAR
ر.ق2.974608
1 NetX（NETX） to RSD
дин.82.381932
1 NetX（NETX） to UZS
soʻm9,845.780868
1 NetX（NETX） to ALL
L67.901148
1 NetX（NETX） to ANG
ƒ1.462788
1 NetX（NETX） to AWG
ƒ1.462788
1 NetX（NETX） to BBD
$1.6344
1 NetX（NETX） to BAM
KM1.372896
1 NetX（NETX） to BIF
Fr2,403.3852
1 NetX（NETX） to BND
$1.054188
1 NetX（NETX） to BSD
$0.8172
1 NetX（NETX） to JMD
$130.850064
1 NetX（NETX） to KHR
3,281.924232
1 NetX（NETX） to KMF
Fr346.4928
1 NetX（NETX） to LAK
17,765.217036
1 NetX（NETX） to LKR
රු247.783212
1 NetX（NETX） to MDL
L13.965948
1 NetX（NETX） to MGA
Ar3,681.0774
1 NetX（NETX） to MOP
P6.529428
1 NetX（NETX） to MVR
12.50316
1 NetX（NETX） to MWK
MK1,413.83772
1 NetX（NETX） to MZN
MT52.21908
1 NetX（NETX） to NPR
रु114.563268
1 NetX（NETX） to PYG
5,754.7224
1 NetX（NETX） to RWF
Fr1,184.1228
1 NetX（NETX） to SBD
$6.733728
1 NetX（NETX） to SCR
11.326392
1 NetX（NETX） to SRD
$32.467356
1 NetX（NETX） to SVC
$7.134156
1 NetX（NETX） to SZL
L14.153904
1 NetX（NETX） to TMT
m2.868372
1 NetX（NETX） to TND
د.ت2.3976648
1 NetX（NETX） to TTD
$5.532444
1 NetX（NETX） to UGX
Sh2,837.3184
1 NetX（NETX） to XAF
Fr460.9008
1 NetX（NETX） to XCD
$2.20644
1 NetX（NETX） to XOF
Fr460.9008
1 NetX（NETX） to XPF
Fr83.3544
1 NetX（NETX） to BWP
P11.6451
1 NetX（NETX） to BZD
$1.6344
1 NetX（NETX） to CVE
$77.478732
1 NetX（NETX） to DJF
Fr144.6444
1 NetX（NETX） to DOP
$52.276284
1 NetX（NETX） to DZD
د.ج106.350408
1 NetX（NETX） to FJD
$1.855044
1 NetX（NETX） to GNF
Fr7,105.554
1 NetX（NETX） to GTQ
Q6.243408
1 NetX（NETX） to GYD
$170.704908
1 NetX（NETX） to ISK
kr99.6984

NetX资源

要更深入地了解 NetX，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方NetX网站
区块查询

人们还问：关于NetX的其他问题

NetX（NETX）今日价格是多少？
NETX 实时价格为 0.8172 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 NETX 兑 USD 的价格是多少？
当前 NETX 兑 USD 的价格为 $ 0.8172。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
NetX 的市值是多少？
NETX 的市值为 $ 13.06M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
NETX 的流通供应量是多少？
NETX 的流通供应量为 15.98M USD
NETX 的历史最高价（ATH）是多少？
NETX 的历史最高价是 1.9687184275031666 USD
NETX 的历史最低价（ATL）是多少？
NETX 的历史最低价是 0.8106785229017937 USD
NETX 的交易量是多少？
NETX 的 24 小时实时交易量为 $ 263.45K USD
NETX 今年会涨吗？
NETX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 NETX 价格预测 获取更深入的分析。
NetX（NETX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NETX 兑 USD 计算器

数量

NETX
NETX
USD
USD

1 NETX = 0.8172 USD

交易 NETX

NETX/USDT
$0.817
$0.817$0.817
-1.73%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

