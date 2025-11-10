NetX: RWA驱动的AI 经济网络, 连接区块链与现实世界价值 NetX是新一代区块链生态，基于可信计算与 Layer-1 安全网络，构建模块化的经济基础设施。通过 AI + MCP协议，为dApp与金融活动提供智能化支持。 在 NetX 生态中，所有项目都能使用由现实世界资产（RWA）支持的代币进行支付与结算，涵盖受监管的稳定币、金融工具的代币化版本及实物资产。NetX正在实现 链上与现实经济的无缝连接，推动 Web3 与全球价值网络的融合。