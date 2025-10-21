MTP（MTP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0011162 $ 0.0011162 $ 0.0011162 24H最低价 $ 0.0012717 $ 0.0012717 $ 0.0012717 24H最高价 24H最低价 $ 0.0011162$ 0.0011162 $ 0.0011162 24H最高价 $ 0.0012717$ 0.0012717 $ 0.0012717 历史最高 $ 0.05713413468944079$ 0.05713413468944079 $ 0.05713413468944079 最低价 $ 0.000843837407026167$ 0.000843837407026167 $ 0.000843837407026167 涨跌幅（1H） -0.50% 涨跌幅（1D） -0.80% 漲跌幅（7D） -11.10% 漲跌幅（7D） -11.10%

MTP（MTP）当前实时价格为 $ 0.0011494。过去 24 小时内，MTP 的交易价格在 $ 0.0011162 至 $ 0.0012717 之间波动，市场活跃度显著。MTP 的历史最高价为 $ 0.05713413468944079，历史最低价为 $ 0.000843837407026167。

从短期表现来看，MTP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.50%，过去 24 小时内变动为 -0.80%，过去 7 天内累计变动为 -11.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MTP（MTP）市场信息

排名 No.2165 市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） $ 54.41K$ 54.41K $ 54.41K 完全稀释市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 880.00M 880.00M 880.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 88.00% 所属公链 BSC

MTP 的当前市值为 $ 1.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.41K。MTP 的流通量为 880.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.15M。