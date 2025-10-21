MTP 当前实时价格为 0.0011494 USD。跟踪 MTP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MTP 价格趋势。MTP 当前实时价格为 0.0011494 USD。跟踪 MTP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MTP 价格趋势。

更多关于 MTP

MTP 价格信息

MTP 白皮书

MTP 币种官网

MTP 代币经济

MTP 价格预测

MTP 价格历史

MTP 购买指南

MTP 兑换法币计算

MTP 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

MTP 图标

MTP实时价格 (MTP)

1 MTP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0011498
$0.0011498$0.0011498
-0.81%1D
USD
MTP (MTP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:42:09 (UTC+8)

MTP（MTP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0011162
$ 0.0011162$ 0.0011162
24H最低价
$ 0.0012717
$ 0.0012717$ 0.0012717
24H最高价

$ 0.0011162
$ 0.0011162$ 0.0011162

$ 0.0012717
$ 0.0012717$ 0.0012717

$ 0.05713413468944079
$ 0.05713413468944079$ 0.05713413468944079

$ 0.000843837407026167
$ 0.000843837407026167$ 0.000843837407026167

-0.50%

-0.80%

-11.10%

-11.10%

MTP（MTP）当前实时价格为 $ 0.0011494。过去 24 小时内，MTP 的交易价格在 $ 0.0011162$ 0.0012717 之间波动，市场活跃度显著。MTP 的历史最高价为 $ 0.05713413468944079，历史最低价为 $ 0.000843837407026167

从短期表现来看，MTP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.50%，过去 24 小时内变动为 -0.80%，过去 7 天内累计变动为 -11.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MTP（MTP）市场信息

No.2165

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

880.00M
880.00M 880.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

88.00%

BSC

MTP 的当前市值为 $ 1.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.41K。MTP 的流通量为 880.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.15M

MTP（MTP）价格历史 USD

跟踪 MTP 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000009389-0.80%
30天$ -0.0002396-17.25%
60天$ -0.0342206-96.76%
90天$ -0.0088506-88.51%
MTP 今日价格变化

今天，MTP 记录了 $ -0.000009389 (-0.80%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

MTP 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0002396 (-17.25%)，显示了该代币在短期内的表现。

MTP 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MTP 的变化为 $ -0.0342206 (-96.76%)，从而更广泛地了解其表现。

MTP 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0088506 (-88.51%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 MTP（MTP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 MTP 价格历史页面

什么是MTP (MTP)

Multiple Network 是面向 AI 的 Web3 私有加速解决方案，基于 P2P 和 SD-WAN 技术，提供隐私保护和数据加速服务。通过聚合分布式节点的带宽，提供匿名通信和加密传输服务。

MTP在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 MTP 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 MTP 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 MTP 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 MTP 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

MTP 价格预测 (USD)

MTP（MTP）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 MTP（MTP）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 MTP 的长期和短期价格预测。

现在就查看 MTP 价格预测

MTP（MTP）代币经济

了解 MTP（MTP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MTP 代币的完整经济学

如何购买MTP (MTP)

正在寻找如何购买 MTP？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买MTP。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

MTP 兑换为当地货币

1 MTP（MTP） to VND
30.246461
1 MTP（MTP） to AUD
A$0.001747088
1 MTP（MTP） to GBP
0.00086205
1 MTP（MTP） to EUR
0.00097699
1 MTP（MTP） to USD
$0.0011494
1 MTP（MTP） to MYR
RM0.004850468
1 MTP（MTP） to TRY
0.048286294
1 MTP（MTP） to JPY
¥0.1758582
1 MTP（MTP） to ARS
ARS$1.710410646
1 MTP（MTP） to RUB
0.091457758
1 MTP（MTP） to INR
0.100951802
1 MTP（MTP） to IDR
Rp19.156659004
1 MTP（MTP） to PHP
0.067492768
1 MTP（MTP） to EGP
￡E.0.054585006
1 MTP（MTP） to BRL
R$0.006183772
1 MTP（MTP） to CAD
C$0.001597666
1 MTP（MTP） to BDT
0.140663572
1 MTP（MTP） to NGN
1.67795159
1 MTP（MTP） to COP
$4.455028424
1 MTP（MTP） to ZAR
R.0.01976968
1 MTP（MTP） to UAH
0.0482748
1 MTP（MTP） to TZS
T.Sh.2.845040856
1 MTP（MTP） to VES
Bs0.2436728
1 MTP（MTP） to CLP
$1.0827348
1 MTP（MTP） to PKR
Rs0.324774464
1 MTP（MTP） to KZT
0.618285248
1 MTP（MTP） to THB
฿0.037516416
1 MTP（MTP） to TWD
NT$0.035447496
1 MTP（MTP） to AED
د.إ0.004218298
1 MTP（MTP） to CHF
Fr0.000908026
1 MTP（MTP） to HKD
HK$0.008919344
1 MTP（MTP） to AMD
֏0.439369644
1 MTP（MTP） to MAD
.د.م0.010585974
1 MTP（MTP） to MXN
$0.02114896
1 MTP（MTP） to SAR
ريال0.00431025
1 MTP（MTP） to ETB
Br0.175559356
1 MTP（MTP） to KES
KSh0.148169154
1 MTP（MTP） to JOD
د.أ0.0008149246
1 MTP（MTP） to PLN
0.004183816
1 MTP（MTP） to RON
лв0.005022878
1 MTP（MTP） to SEK
kr0.010781372
1 MTP（MTP） to BGN
лв0.001930992
1 MTP（MTP） to HUF
Ft0.385313362
1 MTP（MTP） to CZK
0.024010966
1 MTP（MTP） to KWD
د.ك0.0003517164
1 MTP（MTP） to ILS
0.003770032
1 MTP（MTP） to BOB
Bs0.00793086
1 MTP（MTP） to AZN
0.00195398
1 MTP（MTP） to TJS
SM0.010700914
1 MTP（MTP） to GEL
0.003114874
1 MTP（MTP） to AOA
Kz1.051597554
1 MTP（MTP） to BHD
.د.ب0.0004321744
1 MTP（MTP） to BMD
$0.0011494
1 MTP（MTP） to DKK
kr0.007379148
1 MTP（MTP） to HNL
L0.030137268
1 MTP（MTP） to MUR
0.052320688
1 MTP（MTP） to NAD
$0.019896114
1 MTP（MTP） to NOK
kr0.011494
1 MTP（MTP） to NZD
$0.001988462
1 MTP（MTP） to PAB
B/.0.0011494
1 MTP（MTP） to PGK
K0.00488495
1 MTP（MTP） to QAR
ر.ق0.004183816
1 MTP（MTP） to RSD
дин.0.115939978
1 MTP（MTP） to UZS
soʻm13.848189586
1 MTP（MTP） to ALL
L0.095503646
1 MTP（MTP） to ANG
ƒ0.002057426
1 MTP（MTP） to AWG
ƒ0.002057426
1 MTP（MTP） to BBD
$0.0022988
1 MTP（MTP） to BAM
KM0.001930992
1 MTP（MTP） to BIF
Fr3.3895806
1 MTP（MTP） to BND
$0.001482726
1 MTP（MTP） to BSD
$0.0011494
1 MTP（MTP） to JMD
$0.184099398
1 MTP（MTP） to KHR
4.63466815
1 MTP（MTP） to KMF
Fr0.4873456
1 MTP（MTP） to LAK
24.986956022
1 MTP（MTP） to LKR
රු0.34861302
1 MTP（MTP） to MDL
L0.019620258
1 MTP（MTP） to MGA
Ar5.200897072
1 MTP（MTP） to MOP
P0.009183706
1 MTP（MTP） to MVR
0.01758582
1 MTP（MTP） to MWK
MK1.99202514
1 MTP（MTP） to MZN
MT0.07344666
1 MTP（MTP） to NPR
रु0.161180362
1 MTP（MTP） to PYG
8.1515448
1 MTP（MTP） to RWF
Fr1.6654806
1 MTP（MTP） to SBD
$0.009471056
1 MTP（MTP） to SCR
0.01597666
1 MTP（MTP） to SRD
$0.045665662
1 MTP（MTP） to SVC
$0.010034262
1 MTP（MTP） to SZL
L0.019896114
1 MTP（MTP） to TMT
m0.004034394
1 MTP（MTP） to TND
د.ت0.0033711902
1 MTP（MTP） to TTD
$0.007792932
1 MTP（MTP） to UGX
Sh3.9907168
1 MTP（MTP） to XAF
Fr0.6482616
1 MTP（MTP） to XCD
$0.00310338
1 MTP（MTP） to XOF
Fr0.6482616
1 MTP（MTP） to XPF
Fr0.1172388
1 MTP（MTP） to BWP
P0.016390444
1 MTP（MTP） to BZD
$0.0022988
1 MTP（MTP） to CVE
$0.109101048
1 MTP（MTP） to DJF
Fr0.2034438
1 MTP（MTP） to DOP
$0.0735616
1 MTP（MTP） to DZD
د.ج0.14959441
1 MTP（MTP） to FJD
$0.002609138
1 MTP（MTP） to GNF
Fr9.994033
1 MTP（MTP） to GTQ
Q0.00879291
1 MTP（MTP） to GYD
$0.240201612
1 MTP（MTP） to ISK
kr0.1402268

MTP资源

要更深入地了解 MTP，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方MTP网站
区块查询

人们还问：关于MTP的其他问题

MTP（MTP）今日价格是多少？
MTP 实时价格为 0.0011494 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 MTP 兑 USD 的价格是多少？
当前 MTP 兑 USD 的价格为 $ 0.0011494。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
MTP 的市值是多少？
MTP 的市值为 $ 1.01M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
MTP 的流通供应量是多少？
MTP 的流通供应量为 880.00M USD
MTP 的历史最高价（ATH）是多少？
MTP 的历史最高价是 0.05713413468944079 USD
MTP 的历史最低价（ATL）是多少？
MTP 的历史最低价是 0.000843837407026167 USD
MTP 的交易量是多少？
MTP 的 24 小时实时交易量为 $ 54.41K USD
MTP 今年会涨吗？
MTP 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 MTP 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:42:09 (UTC+8)

MTP（MTP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

MTP 兑 USD 计算器

数量

MTP
MTP
USD
USD

1 MTP = 0.0011494 USD

交易 MTP

MTP/USDT
$0.0011498
$0.0011498$0.0011498
-0.85%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,523.13
$114,523.13$114,523.13

+0.72%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,153.49
$4,153.49$4,153.49

+1.91%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03811
$0.03811$0.03811

-4.48%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4530
$5.4530$5.4530

-12.62%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.61
$199.61$199.61

+0.02%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,153.49
$4,153.49$4,153.49

+1.91%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,523.13
$114,523.13$114,523.13

+0.72%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.61
$199.61$199.61

+0.02%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6464
$2.6464$2.6464

+0.21%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20445
$0.20445$0.20445

+0.68%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0165
$0.0165$0.0165

-72.50%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000097
$0.000000000000097$0.000000000000097

+32.87%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015733
$0.000000000000000000015733$0.000000000000000000015733

+1,994.94%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000015
$0.000000000000015$0.000000000000015

+200.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003230
$0.0003230$0.0003230

+62.06%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000088
$0.0000000000000000000088$0.0000000000000000000088

+54.38%