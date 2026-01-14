Mia Ko实时价格 (MIA)
Mia Ko (MIA) 今日实时价格为 $ 0.003625，过去 24 小时内变化了 5.84%。当前 MIA 兑 USD 的汇率为 $ 0.003625 每 MIA。
Mia Ko 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- MIA。过去 24 小时内，MIA 的交易价格在 $ 0.002649（低点）和 $ 0.003897（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，MIA 在过去一小时内波动了 +5.96%，过去7 天内波动了 +12.82%。过去一天，总交易量达到 $ 54.28K。
Mia Ko 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.28K。MIA 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。
跟踪 Mia Ko 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0001998
|+5.84%
|30天
|$ +0.002625
|+262.50%
|60天
|$ +0.002625
|+262.50%
|90天
|$ +0.002625
|+262.50%
今天，MIA 记录了 $ +0.0001998 (+5.84%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.002625 (+262.50%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，MIA 的变化为 $ +0.002625 (+262.50%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.002625 (+262.50%)，从而深入了解了代币的长期走势。
在 2040 年，Mia Ko 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
Mia 是一个基于 xAI API 构建的情感型 AI 虚拟主播（VTuber），以具有人格与情感的“米娅”形象为核心叙事，结合记忆与语音交互传播，整体定位为借 AI 拟人化热点扩散的 Meme 代币。
要更深入地了解 Mia Ko，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
数量
1 MIA = 0.003625 USD