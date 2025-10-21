Meta xStock 当前实时价格为 737.29 USD。跟踪 METAX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 METAX 价格趋势。Meta xStock 当前实时价格为 737.29 USD。跟踪 METAX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 METAX 价格趋势。

更多关于 METAX

METAX 价格信息

METAX 币种官网

METAX 代币经济

METAX 价格预测

METAX 价格历史

METAX 购买指南

METAX 兑换法币计算

METAX 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Meta xStock 图标

Meta xStock实时价格 (METAX)

1 METAX 兑换为 USD 的实时价格：

$737.29
$737.29$737.29
+0.02%1D
USD
Meta xStock (METAX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:27:03 (UTC+8)

Meta xStock（METAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 735.24
$ 735.24$ 735.24
24H最低价
$ 740.3
$ 740.3$ 740.3
24H最高价

$ 735.24
$ 735.24$ 735.24

$ 740.3
$ 740.3$ 740.3

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 692.2127820206093
$ 692.2127820206093$ 692.2127820206093

-0.34%

+0.02%

+2.94%

+2.94%

Meta xStock（METAX）当前实时价格为 $ 737.29。过去 24 小时内，METAX 的交易价格在 $ 735.24$ 740.3 之间波动，市场活跃度显著。METAX 的历史最高价为 $ 1,543.8216023323089，历史最低价为 $ 692.2127820206093

从短期表现来看，METAX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.34%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +2.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Meta xStock（METAX）市场信息

No.1482

$ 4.42M
$ 4.42M$ 4.42M

$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K

$ 4.42M
$ 4.42M$ 4.42M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.92967487
5,999.92967487 5,999.92967487

SOL

Meta xStock 的当前市值为 $ 4.42M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.60K。METAX 的流通量为 6.00K，总供应量是 5999.92967487，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.42M

Meta xStock（METAX）价格历史 USD

跟踪 Meta xStock 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.1474+0.02%
30天$ -4.45-0.60%
60天$ -7.66-1.03%
90天$ +15.87+2.19%
Meta xStock 今日价格变化

今天，METAX 记录了 $ +0.1474 (+0.02%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Meta xStock 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -4.45 (-0.60%)，显示了该代币在短期内的表现。

Meta xStock 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，METAX 的变化为 $ -7.66 (-1.03%)，从而更广泛地了解其表现。

Meta xStock 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +15.87 (+2.19%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Meta xStock（METAX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Meta xStock 价格历史页面

什么是Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。 METAx 追踪 Meta Platforms, Inc（标的资产）的价格。 METAx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Meta Platforms 股价追踪管道，同时保留区块链技术的优势。

Meta xStock在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Meta xStock 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 METAX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Meta xStock 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Meta xStock 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Meta xStock 价格预测 (USD)

Meta xStock（METAX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Meta xStock（METAX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Meta xStock 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Meta xStock 价格预测

Meta xStock（METAX）代币经济

了解 Meta xStock（METAX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 METAX 代币的完整经济学

如何购买Meta xStock (METAX)

正在寻找如何购买 Meta xStock？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Meta xStock。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

METAX 兑换为当地货币

1 Meta xStock（METAX） to VND
19,401,786.35
1 Meta xStock（METAX） to AUD
A$1,120.6808
1 Meta xStock（METAX） to GBP
552.9675
1 Meta xStock（METAX） to EUR
626.6965
1 Meta xStock（METAX） to USD
$737.29
1 Meta xStock（METAX） to MYR
RM3,111.3638
1 Meta xStock（METAX） to TRY
30,973.5529
1 Meta xStock（METAX） to JPY
¥112,805.37
1 Meta xStock（METAX） to ARS
ARS$1,097,153.8761
1 Meta xStock（METAX） to RUB
58,666.1653
1 Meta xStock（METAX） to INR
64,756.1807
1 Meta xStock（METAX） to IDR
Rp12,288,161.7514
1 Meta xStock（METAX） to PHP
43,293.6688
1 Meta xStock（METAX） to EGP
￡E.35,013.9021
1 Meta xStock（METAX） to BRL
R$3,966.6202
1 Meta xStock（METAX） to CAD
C$1,024.8331
1 Meta xStock（METAX） to BDT
90,229.5502
1 Meta xStock（METAX） to NGN
1,076,332.8065
1 Meta xStock（METAX） to COP
$2,857,706.5484
1 Meta xStock（METAX） to ZAR
R.12,681.388
1 Meta xStock（METAX） to UAH
30,966.18
1 Meta xStock（METAX） to TZS
T.Sh.1,824,969.6996
1 Meta xStock（METAX） to VES
Bs156,305.48
1 Meta xStock（METAX） to CLP
$694,527.18
1 Meta xStock（METAX） to PKR
Rs208,328.6624
1 Meta xStock（METAX） to KZT
396,603.0368
1 Meta xStock（METAX） to THB
฿24,065.1456
1 Meta xStock（METAX） to TWD
NT$22,738.0236
1 Meta xStock（METAX） to AED
د.إ2,705.8543
1 Meta xStock（METAX） to CHF
Fr582.4591
1 Meta xStock（METAX） to HKD
HK$5,721.3704
1 Meta xStock（METAX） to AMD
֏281,836.4754
1 Meta xStock（METAX） to MAD
.د.م6,790.4409
1 Meta xStock（METAX） to MXN
$13,566.136
1 Meta xStock（METAX） to SAR
ريال2,764.8375
1 Meta xStock（METAX） to ETB
Br112,613.6746
1 Meta xStock（METAX） to KES
KSh95,044.0539
1 Meta xStock（METAX） to JOD
د.أ522.73861
1 Meta xStock（METAX） to PLN
2,683.7356
1 Meta xStock（METAX） to RON
лв3,221.9573
1 Meta xStock（METAX） to SEK
kr6,915.7802
1 Meta xStock（METAX） to BGN
лв1,238.6472
1 Meta xStock（METAX） to HUF
Ft247,161.7267
1 Meta xStock（METAX） to CZK
15,401.9881
1 Meta xStock（METAX） to KWD
د.ك225.61074
1 Meta xStock（METAX） to ILS
2,418.3112
1 Meta xStock（METAX） to BOB
Bs5,087.301
1 Meta xStock（METAX） to AZN
1,253.393
1 Meta xStock（METAX） to TJS
SM6,864.1699
1 Meta xStock（METAX） to GEL
1,998.0559
1 Meta xStock（METAX） to AOA
Kz674,553.9939
1 Meta xStock（METAX） to BHD
.د.ب277.22104
1 Meta xStock（METAX） to BMD
$737.29
1 Meta xStock（METAX） to DKK
kr4,733.4018
1 Meta xStock（METAX） to HNL
L19,331.7438
1 Meta xStock（METAX） to MUR
33,561.4408
1 Meta xStock（METAX） to NAD
$12,762.4899
1 Meta xStock（METAX） to NOK
kr7,372.9
1 Meta xStock（METAX） to NZD
$1,275.5117
1 Meta xStock（METAX） to PAB
B/.737.29
1 Meta xStock（METAX） to PGK
K3,133.4825
1 Meta xStock（METAX） to QAR
ر.ق2,683.7356
1 Meta xStock（METAX） to RSD
дин.74,370.4423
1 Meta xStock（METAX） to UZS
soʻm8,883,010.0051
1 Meta xStock（METAX） to ALL
L61,261.4261
1 Meta xStock（METAX） to ANG
ƒ1,319.7491
1 Meta xStock（METAX） to AWG
ƒ1,319.7491
1 Meta xStock（METAX） to BBD
$1,474.58
1 Meta xStock（METAX） to BAM
KM1,238.6472
1 Meta xStock（METAX） to BIF
Fr2,174,268.21
1 Meta xStock（METAX） to BND
$951.1041
1 Meta xStock（METAX） to BSD
$737.29
1 Meta xStock（METAX） to JMD
$118,091.7393
1 Meta xStock（METAX） to KHR
2,972,937.6025
1 Meta xStock（METAX） to KMF
Fr312,610.96
1 Meta xStock（METAX） to LAK
16,028,043.1577
1 Meta xStock（METAX） to LKR
රු223,620.057
1 Meta xStock（METAX） to MDL
L12,585.5403
1 Meta xStock（METAX） to MGA
Ar3,336,148.7752
1 Meta xStock（METAX） to MOP
P5,890.9471
1 Meta xStock（METAX） to MVR
11,280.537
1 Meta xStock（METAX） to MWK
MK1,277,797.299
1 Meta xStock（METAX） to MZN
MT47,112.831
1 Meta xStock（METAX） to NPR
रु103,390.1767
1 Meta xStock（METAX） to PYG
5,228,860.68
1 Meta xStock（METAX） to RWF
Fr1,068,333.21
1 Meta xStock（METAX） to SBD
$6,075.2696
1 Meta xStock（METAX） to SCR
10,248.331
1 Meta xStock（METAX） to SRD
$29,292.5317
1 Meta xStock（METAX） to SVC
$6,436.5417
1 Meta xStock（METAX） to SZL
L12,762.4899
1 Meta xStock（METAX） to TMT
m2,587.8879
1 Meta xStock（METAX） to TND
د.ت2,162.47157
1 Meta xStock（METAX） to TTD
$4,998.8262
1 Meta xStock（METAX） to UGX
Sh2,559,870.88
1 Meta xStock（METAX） to XAF
Fr415,831.56
1 Meta xStock（METAX） to XCD
$1,990.683
1 Meta xStock（METAX） to XOF
Fr415,831.56
1 Meta xStock（METAX） to XPF
Fr75,203.58
1 Meta xStock（METAX） to BWP
P10,513.7554
1 Meta xStock（METAX） to BZD
$1,474.58
1 Meta xStock（METAX） to CVE
$69,983.5668
1 Meta xStock（METAX） to DJF
Fr130,500.33
1 Meta xStock（METAX） to DOP
$47,186.56
1 Meta xStock（METAX） to DZD
د.ج95,958.2935
1 Meta xStock（METAX） to FJD
$1,673.6483
1 Meta xStock（METAX） to GNF
Fr6,410,736.55
1 Meta xStock（METAX） to GTQ
Q5,640.2685
1 Meta xStock（METAX） to GYD
$154,078.8642
1 Meta xStock（METAX） to ISK
kr89,949.38

Meta xStock资源

要更深入地了解 Meta xStock，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Meta xStock网站
区块查询

人们还问：关于Meta xStock的其他问题

Meta xStock（METAX）今日价格是多少？
METAX 实时价格为 737.29 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 METAX 兑 USD 的价格是多少？
当前 METAX 兑 USD 的价格为 $ 737.29。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Meta xStock 的市值是多少？
METAX 的市值为 $ 4.42M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
METAX 的流通供应量是多少？
METAX 的流通供应量为 6.00K USD
METAX 的历史最高价（ATH）是多少？
METAX 的历史最高价是 1,543.8216023323089 USD
METAX 的历史最低价（ATL）是多少？
METAX 的历史最低价是 692.2127820206093 USD
METAX 的交易量是多少？
METAX 的 24 小时实时交易量为 $ 54.60K USD
METAX 今年会涨吗？
METAX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 METAX 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:27:03 (UTC+8)

Meta xStock（METAX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

METAX 兑 USD 计算器

数量

METAX
METAX
USD
USD

1 METAX = 737.29 USD

交易 METAX

METAX/USDT
$737.29
$737.29$737.29
+0.01%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,367.39
$114,367.39$114,367.39

+0.59%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,139.12
$4,139.12$4,139.12

+1.56%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03842
$0.03842$0.03842

-3.70%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4665
$5.4665$5.4665

-12.40%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.01
$199.01$199.01

-0.27%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,139.12
$4,139.12$4,139.12

+1.56%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,367.39
$114,367.39$114,367.39

+0.59%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.01
$199.01$199.01

-0.27%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6421
$2.6421$2.6421

+0.05%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20476
$0.20476$0.20476

+0.84%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0166
$0.0166$0.0166

-72.33%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013804
$0.000000000000000000013804$0.000000000000000000013804

+1,738.08%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000020
$0.000000000000020$0.000000000000020

+300.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0573
$0.0573$0.0573

+59.16%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003083
$0.0003083$0.0003083

+54.69%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%