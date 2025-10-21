Meta xStock（METAX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 735.24 $ 735.24 $ 735.24 24H最低价 $ 740.3 $ 740.3 $ 740.3 24H最高价 24H最低价 $ 735.24$ 735.24 $ 735.24 24H最高价 $ 740.3$ 740.3 $ 740.3 历史最高 $ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089 $ 1,543.8216023323089 最低价 $ 692.2127820206093$ 692.2127820206093 $ 692.2127820206093 涨跌幅（1H） -0.34% 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +2.94% 漲跌幅（7D） +2.94%

Meta xStock（METAX）当前实时价格为 $ 737.29。过去 24 小时内，METAX 的交易价格在 $ 735.24 至 $ 740.3 之间波动，市场活跃度显著。METAX 的历史最高价为 $ 1,543.8216023323089，历史最低价为 $ 692.2127820206093。

从短期表现来看，METAX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.34%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +2.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Meta xStock（METAX）市场信息

排名 No.1482 市值 $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M 成交量（24H） $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K 完全稀释市值 $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M 流通量 6.00K 6.00K 6.00K 最大供应量 ---- -- 总供应量 5,999.92967487 5,999.92967487 5,999.92967487 所属公链 SOL

Meta xStock 的当前市值为 $ 4.42M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.60K。METAX 的流通量为 6.00K，总供应量是 5999.92967487，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.42M。