Meta xStock (METAx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。 METAx 追踪 Meta Platforms, Inc（标的资产）的价格。 METAx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Meta Platforms 股价追踪管道，同时保留区块链技术的优势。