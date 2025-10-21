McDonald s xStock（MCDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 304.73 $ 304.73 $ 304.73 24H最低价 $ 309.98 $ 309.98 $ 309.98 24H最高价 24H最低价 $ 304.73$ 304.73 $ 304.73 24H最高价 $ 309.98$ 309.98 $ 309.98 历史最高 $ 319.1120635657469$ 319.1120635657469 $ 319.1120635657469 最低价 $ 293.2122259186859$ 293.2122259186859 $ 293.2122259186859 涨跌幅（1H） +1.13% 涨跌幅（1D） +1.17% 漲跌幅（7D） +0.57% 漲跌幅（7D） +0.57%

McDonald s xStock（MCDX）当前实时价格为 $ 309.09。过去 24 小时内，MCDX 的交易价格在 $ 304.73 至 $ 309.98 之间波动，市场活跃度显著。MCDX 的历史最高价为 $ 319.1120635657469，历史最低价为 $ 293.2122259186859。

从短期表现来看，MCDX 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.13%，过去 24 小时内变动为 +1.17%，过去 7 天内累计变动为 +0.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

McDonald s xStock（MCDX）市场信息

排名 No.2278 市值 $ 837.29K$ 837.29K $ 837.29K 成交量（24H） $ 64.13K$ 64.13K $ 64.13K 完全稀释市值 $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M 流通量 2.71K 2.71K 2.71K 最大供应量 ---- -- 总供应量 5,499.92445863 5,499.92445863 5,499.92445863 所属公链 SOL

McDonald s xStock 的当前市值为 $ 837.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 64.13K。MCDX 的流通量为 2.71K，总供应量是 5499.92445863，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.70M。