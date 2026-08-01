买币行情现货合约SNDK理财活动中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
注册
MapNode 当前实时价格为 0.00326 USD。MAP 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 MAP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！MapNode 当前实时价格为 0.00326 USD。MAP 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 MAP 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

更多关于 MAP

MAP 价格信息

MAP 介绍

MAP 白皮书

MAP 币种官网

MAP 代币经济

MAP 价格预测

MAP 价格历史

MAP 购买指南

MAP 兑换法币计算

MAP 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

MapNode 图标

MapNode实时价格 (MAP)

1 MAP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00326
$0.00326$0.00326
+0.92%1D
USD
MapNode (MAP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 04:30:41 (UTC+8)

MapNode 今日价格

MapNode (MAP) 今日实时价格为 $ 0.00326，过去 24 小时内变化了 0.92%。当前 MAP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00326 每 MAP。

MapNode 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3889，流通供应量为 0.00 MAP。过去 24 小时内，MAP 的交易价格在 $ 0.0031（低点）和 $ 0.00333（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.09310747380915738，而历史最低价为 $ 0.00192237701167077

短期表现方面，MAP 在过去一小时内波动了 +0.30%，过去7 天内波动了 +53.77%。过去一天，总交易量达到 $ 85.92K

MapNode（MAP）市场信息

No.3889

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 85.92K
$ 85.92K$ 85.92K

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

MapNode 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 85.92K。MAP 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.26M

MapNode 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0031
$ 0.0031$ 0.0031
24H最低价
$ 0.00333
$ 0.00333$ 0.00333
24H最高价

$ 0.0031
$ 0.0031$ 0.0031

$ 0.00333
$ 0.00333$ 0.00333

$ 0.09310747380915738
$ 0.09310747380915738$ 0.09310747380915738

$ 0.00192237701167077
$ 0.00192237701167077$ 0.00192237701167077

+0.30%

+0.92%

+53.77%

+53.77%

MapNode（MAP）价格历史 USD

跟踪 MapNode 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000297+0.92%
30天$ +0.00067+25.86%
60天$ +0.00027+9.03%
90天$ +0.00021+6.88%
MapNode 今日价格变化

今天，MAP 记录了 $ +0.0000297 (+0.92%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

MapNode 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00067 (+25.86%)，显示了该代币在短期内的表现。

MapNode 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MAP 的变化为 $ +0.00027 (+9.03%)，从而更广泛地了解其表现。

MapNode 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00021 (+6.88%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 MapNode（MAP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 MapNode 价格历史页面

MapNode 分析

本分析利用人工智能模型评估 MapNode 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 MapNode 的价格？

MapNode（MAP）的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 项目开发进展与技术更新
4. 合作伙伴公告与生态系统的成长
5. 代币的实用价值与采用率
6. 供需关系动态
7. 影响更广泛加密货币领域的监管消息
8. 社区参与度与社交媒体活跃度
9. 类似地图/位置相关项目的竞争
10. 整体经济状况与投资者的风险偏好

这些因素相互作用，共同造就了小型加密货币项目常见的价格波动。

为什么人们想知道 MapNode 今天的价格？

人们希望了解MapNode（MAP）今天的行情，主要有以下几个关键原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合价值、识别市场趋势、把握买卖时机、评估投资表现，以及及时掌握市场波动情况以进行风险管理。

MapNode 的价格预测

MapNode（MAP）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，MAP 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
MapNode (MAP) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，MapNode 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MapNode 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 MapNode 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 MAP 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 MapNode

准备好开始使用 MapNode 了吗？在 MEXC 购买 MAP 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 MapNode 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 MapNode (MAP) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，MapNode 将立即存入您的钱包。
MapNode (MAP) 购买教程

MapNode 能做什么？

拥有 MapNode 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 MapNode (MAP) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是MapNode (MAP)

MapScan 是 MapNode 生态系统中的官方区块链浏览器平台，旨在提供透明、快速且精准的交易查询、智慧合约资讯、钱包活动与链上质押数据。 MapScan 与 MapWallet、MapCEX、MapSwap 及 MapScan 的质押验证者系统等生态平台紧密合作，确保全面的透明度与投资效率。 MAP 是整个 MapNode 生态系统中使用的主要功能型代币，使用者可透过 MAP 进行以下操作：质押并获取每日奖励、支付交易手续费、兑换与 DeFi 服务，以及参与 Savings to Earn 储蓄收益系统。

MapNode资源

要更深入地了解 MapNode，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方MapNode网站
区块查询

人们还问：关于MapNode的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 04:30:41 (UTC+8)

MapNode（MAP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 MapNode 的更多信息

MAPUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 MAP。在 MEXC 上探索 MAPUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 MapNode (MAP) 市场

探索现货和合约市场，查看 MapNode 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
MAP/USDT
$0.00326
$0.00326$0.00326
+0.61%
26.48M (USDT)

更多加密货币值得探索

MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币

比特币

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
门罗币

门罗币

XMR
以太坊

以太坊

ETH
Solana

Solana

SOL

最新

最近上市、可供交易的加密货币

KiiChain

KiiChain

KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00855
$0.00855$0.00855

-2.28%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01998
$0.01998$0.01998

+3.52%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2761
$0.2761$0.2761

+18.70%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28152
$0.28152$0.28152

+1.15%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002934
$0.0002934$0.0002934

+46.70%

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0078926
$0.0078926$0.0078926

+20.89%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.9048
$1.9048$1.9048

+25.68%

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0.3545
$0.3545$0.3545

+6.97%

Ether.Fi Foundation

Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0.4273
$0.4273$0.4273

+6.79%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

MAP 兑 USD 计算器

数量

MAP
MAP
USD
USD

1 MAP = 0.00326 USD