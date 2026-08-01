MapNode 今日价格

MapNode (MAP) 今日实时价格为 $ 0.00326，过去 24 小时内变化了 0.92%。当前 MAP 兑 USD 的汇率为 $ 0.00326 每 MAP。

MapNode 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3889，流通供应量为 0.00 MAP。过去 24 小时内，MAP 的交易价格在 $ 0.0031（低点）和 $ 0.00333（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.09310747380915738，而历史最低价为 $ 0.00192237701167077。

短期表现方面，MAP 在过去一小时内波动了 +0.30%，过去7 天内波动了 +53.77%。过去一天，总交易量达到 $ 85.92K。

MapNode（MAP）市场信息

排名 No.3889 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 85.92K$ 85.92K $ 85.92K 完全稀释市值 $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 MATIC

MapNode 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 85.92K。MAP 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.26M。