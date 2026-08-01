ADLUNAM INC 今日价格

ADLUNAM INC (LUNAM) 今日实时价格为 $ 0.00023362，过去 24 小时内变化了 0.26%。当前 LUNAM 兑 USD 的汇率为 $ 0.00023362 每 LUNAM。

ADLUNAM INC 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- LUNAM。过去 24 小时内，LUNAM 的交易价格在 $ 0.00022597（低点）和 $ 0.00023554（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，LUNAM 在过去一小时内波动了 +0.41%，过去7 天内波动了 +8.15%。过去一天，总交易量达到 $ 9.36K。

ADLUNAM INC（LUNAM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 9.36K$ 9.36K $ 9.36K 完全稀释市值 $ 233.62K$ 233.62K $ 233.62K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

ADLUNAM INC 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.36K。LUNAM 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 233.62K。