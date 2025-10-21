LITAS（LITAS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.2555 $ 0.2555 $ 0.2555 24H最低价 $ 0.2711 $ 0.2711 $ 0.2711 24H最高价 24H最低价 $ 0.2555$ 0.2555 $ 0.2555 24H最高价 $ 0.2711$ 0.2711 $ 0.2711 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.33% 涨跌幅（1D） +1.69% 漲跌幅（7D） +5.38% 漲跌幅（7D） +5.38%

LITAS（LITAS）当前实时价格为 $ 0.2699。过去 24 小时内，LITAS 的交易价格在 $ 0.2555 至 $ 0.2711 之间波动，市场活跃度显著。LITAS 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，LITAS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.33%，过去 24 小时内变动为 +1.69%，过去 7 天内累计变动为 +5.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LITAS（LITAS）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 38.92K$ 38.92K $ 38.92K 完全稀释市值 $ 26.99M$ 26.99M $ 26.99M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 ETH

LITAS 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 38.92K。LITAS 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.99M。