Lifeform（LFT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.006215 $ 0.006215 $ 0.006215 24H最低价 $ 0.00623 $ 0.00623 $ 0.00623 24H最高价 24H最低价 $ 0.006215$ 0.006215 $ 0.006215 24H最高价 $ 0.00623$ 0.00623 $ 0.00623 历史最高 $ 0.5833313380234302$ 0.5833313380234302 $ 0.5833313380234302 最低价 $ 0.005437372504690078$ 0.005437372504690078 $ 0.005437372504690078 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -0.31% 漲跌幅（7D） -0.31%

Lifeform（LFT）当前实时价格为 $ 0.006215。过去 24 小时内，LFT 的交易价格在 $ 0.006215 至 $ 0.00623 之间波动，市场活跃度显著。LFT 的历史最高价为 $ 0.5833313380234302，历史最低价为 $ 0.005437372504690078。

从短期表现来看，LFT 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -0.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lifeform（LFT）市场信息

排名 No.4455 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 20.02K$ 20.02K $ 20.02K 完全稀释市值 $ 6.22M$ 6.22M $ 6.22M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BSC

Lifeform 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.02K。LFT 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.22M。