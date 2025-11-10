Lifeform 是一个通用的去中心化身份识别（Decentralized Identifier, DID）解决方案提供者，整合了包括比特币、以太坊、Solana 在内的所有主要 Web3 区块链，让下一个十亿用户更容易进入 Web3。 Lifeform 已拥有超过 300 万名用户，并将持续成长，允许更多用户与企业加入 Lifeform 生态系，体验创新的区块链整合服务。