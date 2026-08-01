Kite AI 今日价格

Kite AI (KITE) 今日实时价格为 $ 0.10033，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 KITE 兑 USD 的汇率为 $ 0.10033 每 KITE。

Kite AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- KITE。过去 24 小时内，KITE 的交易价格在 $ 0.09991（低点）和 $ 0.10338（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，KITE 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 -5.88%。过去一天，总交易量达到 $ 53.93K。

Kite AI（KITE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 53.93K$ 53.93K $ 53.93K 完全稀释市值 $ 1.00B$ 1.00B $ 1.00B 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 BSC

Kite AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.93K。KITE 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.00B。