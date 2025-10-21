KGEN（KGEN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.2779 $ 0.2779 $ 0.2779 24H最低价 $ 0.3239 $ 0.3239 $ 0.3239 24H最高价 24H最低价 $ 0.2779$ 0.2779 $ 0.2779 24H最高价 $ 0.3239$ 0.3239 $ 0.3239 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +1.19% 涨跌幅（1D） -2.44% 漲跌幅（7D） -28.21% 漲跌幅（7D） -28.21%

KGEN（KGEN）当前实时价格为 $ 0.2871。过去 24 小时内，KGEN 的交易价格在 $ 0.2779 至 $ 0.3239 之间波动，市场活跃度显著。KGEN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，KGEN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.19%，过去 24 小时内变动为 -2.44%，过去 7 天内累计变动为 -28.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KGEN（KGEN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 956.25K$ 956.25K $ 956.25K 完全稀释市值 $ 287.10M$ 287.10M $ 287.10M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

KGEN 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 956.25K。KGEN 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 287.10M。