Kratos Gamer Network (KGeN) 是一个去中心化的全球游戏网络，旨在赋能下一代玩家，从全球南方新兴市场开始。KGeN 的核心是为游戏玩家和发行商提供一个去中心化的数据层，并使用名为“玩家证明”（PoG）的透明链上声誉引擎。这项技术确保每位玩家的身份、成就和社区联系真实且可验证。