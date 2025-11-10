KGEN（KGEN）代币经济学

KGEN（KGEN）代币经济学和价格数据分析

快速了解 KGEN（KGEN）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
总供应量：
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
流通量：
FDV (完全稀释估值)：
$ 256.40M
$ 256.40M$ 256.40M
最高价：
$ 0.711
$ 0.711$ 0.711
最低价：
当前价格：
$ 0.2564
$ 0.2564$ 0.2564

KGEN（KGEN）信息

Kratos Gamer Network (KGeN) 是一个去中心化的全球游戏网络，旨在赋能下一代玩家，从全球南方新兴市场开始。KGeN 的核心是为游戏玩家和发行商提供一个去中心化的数据层，并使用名为“玩家证明”（PoG）的透明链上声誉引擎。这项技术确保每位玩家的身份、成就和社区联系真实且可验证。

币种官网：
https://kgen.io/
币种白皮书：
https://docsend.com/view/hk4x68ncce4cpssy
区块查询：
https://bscscan.com/token/0xf3d5b4c34ed623478cc5141861776e6cf7ae3a1e

KGEN（KGEN）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 KGEN（KGEN）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 KGEN 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

KGEN 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 KGEN 代币经济模型的功能，赶快查看 KGEN 代币的实时价格吧！

