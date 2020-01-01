Ispolink Token（ISP）代币经济学 深入了解 Ispolink Token（ISP），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

Ispolink Token（ISP）信息 Ispolink 是基於 Binance Smart Chain 和 Polygon 的 2 層擴容技術新型跨鏈平台。其內部 AI 驅動的算法可以幫助區塊鏈公司無縫尋找行業領先的人才。 Spolink 可互操作的區塊鏈生態系統支持可擴展的去中心化支付和多種平台內代幣用途,旨在利用區塊鏈空間內的巨大人才庫。 币种官网： https://ispolink.com/ 币种白皮书： https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf 区块查询： https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 现在就购买 ISP！

Ispolink Token（ISP）代币经济学和价格数据分析 快速了解 Ispolink Token（ISP）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M 总供应量： -- -- -- 流通量： $ 7.74B $ 7.74B $ 7.74B FDV (完全稀释估值)： -- -- -- 最高价： $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 最低价： $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 当前价格： $ 0.000371 $ 0.000371 $ 0.000371 了解更多 Ispolink Token（ISP）价格

Ispolink Token（ISP）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Ispolink Token（ISP）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 ISP 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： ISP 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 ISP 代币经济模型的功能，赶快查看 ISP 代币的实时价格吧！

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Ispolink Token（ISP）价格历史 分析 ISP 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。 立即查看 ISP 的价格历史！

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