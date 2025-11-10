Yooldo 是一个多链 Web3 游戏平台，其类似中心化交易所 (CEX) 的界面简化了用户上手，同时通过 NFT 和基于代币的资产实现了真正的数字所有权。Yooldo 的多游戏世界由 Consensys、Linea 和其他领先合作伙伴提供支持，并以 ESPORTS 代币为动力。Yooldo 不断尝试探索可行的 Web3 游戏模式，并开发互补的服务产品以完善 Web3 生态系统。流畅的 Level 2 和桥接集成，使用户能够在以太坊、Linea、BNB 链等链之间实现闪电般快速且经济高效的游戏体验。自 2021 年以来，Yooldo 团队以其奉献精神和专业知识给市场留下了深刻的印象，这体现在多项计划和持续交付中。在十多年的黑客马拉松赛事中屡获殊荣的基础上，Yooldo 为 Web2 和 Web3 的新手和爱好者重新编写了 GameFi 的剧本。